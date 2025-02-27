Тарифы на газ и свет: стоит ли ожидать роста цен в марте 2025 года

В марте 2025 года тарифы на газ и электроэнергию останутся на том же уровне. Стоимость услуг будет отличаться для отдельных категорий потребителей, однако для большинства она останется неизменной как минимум до 30 апреля 2025 года.

Подавляющее большинство украинских потребителей, а именно 98%, получают услуги от "Нафтогаза", поэтому для них тариф пока будет оставаться без изменений. Об этом пишет UAportal со ссылкой на издание "На пенсии".

В марте стоимость газа для потребителей будет составлять 7,96 гривны за кубометр. У других поставщиков цены могут отличаться:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн/м³;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн/м³;

"Прикарпатье энерго трейд" – 7,98 грн/м³;

"Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн/м³;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн/м³;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн/м³;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн/м³;

"Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" – 9,99 грн/м³.

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Возрастет ли тариф на свет

В марте 2025 года большинство украинцев и в дальнейшем будут платить за электроэнергию по фиксированному тарифу 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время некоторые категории потребителей будут иметь возможность воспользоваться льготными тарифами:

Тариф в размере 2,64 гривни за киловатт-час предусмотрен для жителей многоквартирных домов без газоснабжения, централизованного или автономного отопления, которые пользуются электроотоплением. Он будет оставаться в силе до 30 апреля 2025 года, если месячное потребление не будет превышать 2 000 киловатт-часов.

Владельцы двухзонных счетчиков будут иметь возможность существенно снизить расходы на электроэнергию. В ночной период с 23:00 до 7:00 стоимость для них будет составлять 2,16 гривны за киловатт-час, тогда как в дневное время будет применяться стандартный тариф - 4,32 гривны за киловатт-час.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть украинцев сможет платить за свет меньше.

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