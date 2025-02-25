Пільги для захисників: скільки треба платити за світло учасникам бойових дій

Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, можуть скористатися рядом пільг. Зокрема, їм надається право на знижку при оплаті комунальних послуг.

На даний момент побутові споживачі сплачують за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину. Про це інформує "24 Канал" із посиланням на Міністерство енергетики.

Особи зі статусом учасника бойових дій мають право на 75% знижку при оплаті комунальних послуг. Таким чином, їм потрібно сплачувати лише 25% від вартості спожитої електроенергії.

Водночас УБД з інвалідністю мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, отримуючи 100% знижку.

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Хто ще може платити менше за електроенергію

Користувачі двозонних електролічильників мають можливість значно зекономити на оплаті за електроенергію. У їхньому випадку тариф поділяється на дві категорії:

денний тариф – діє з 7:00 до 23:00 – 4,32 грн за кіловат-годину;

нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 грн за кіловат-годину.

Власники електроопалювальних систем також можуть зменшити витрати на електроенергію в опалювальний період, який триватиме з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року. Для них діє пільговий тариф у розмірі 2,64 гривні за кіловат на перші 2 тисячі кіловат-годин. До прикладу, якщо спожито 2 300 кіловатів, оплата за електроенергію розраховуватиметься наступним чином:

2 тисячі кіловатів за ціною 2,64 грн за кіловат-годину;

ще 300 кіловатів – 4,32 грн за кіловат-годину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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