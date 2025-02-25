Льготы для защитников: сколько надо платить за свет участникам боевых действий

Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, могут воспользоваться рядом льгот. В частности, им предоставляется право на скидку при оплате коммунальных услуг.

На данный момент бытовые потребители платят за электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Министерство энергетики.

Лица со статусом участника боевых действий имеют право на 75% скидку при оплате коммунальных услуг. Таким образом, им нужно платить только 25% от стоимости потребленной электроэнергии.

В то же время УБД с инвалидностью имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, получая 100% скидку.

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Кто еще может платить меньше за электроэнергию

Пользователи двухзонных электросчетчиков имеют возможность значительно сэкономить на оплате за электроэнергию. В их случае тариф делится на две категории:

дневной тариф – действует с 7:00 до 23:00 – 4,32 грн за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 грн за киловатт-час.

Владельцы электроотопительных систем также могут уменьшить расходы на электроэнергию в отопительный период, который продлится с 1 октября 2024 года до 30 апреля 2025 года. Для них действует льготный тариф в размере 2,64 гривны за киловатт на первые 2 тысячи киловатт-часов. К примеру, если потреблено 2 300 киловатт, оплата за электроэнергию будет рассчитываться следующим образом:

2 тысячи киловатт по цене 2,64 грн за киловатт-час;

еще 300 киловатт – 4,32 грн за киловатт-час.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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