В Україні знову бракуватиме світла: коли очікувати дефіцит електроенергії

В Україні в літній період, особливо у вечірні години, очікується нестача електроенергії через ремонтні роботи на атомних електростанціях. Єдиним способом уникнути дефіциту є нарощування імпорту електрики в цей час.

Про це повідомляє "Главком", посилаючись на слова народного депутата Сергія Нагорняка, члена парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ, які він озвучив в ефірі одного з телеканалів. "Частина енергоблоків АЕС буде виведена з експлуатації для охолодження та проведення ремонтів. Відповідно, обсяг генерації знизиться. Хоча вдень працюватимуть сонячні електростанції, у вечірній період вони не забезпечать потреб. Отже, в спекотні дні увечері можливий певний дефіцит електроенергії. Єдиний вихід – нарощення імпорту", – пояснив він.

Водночас важливо розуміти, що поява дефіциту не означає обов’язкові відключення. Цю нестачу можна компенсувати за рахунок імпорту. Крім того, у години максимального навантаження варто економно використовувати електроенергію.

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Як діяти під час відключень світла та як до них підготуватись

Електрик із Київської області Ігор Х. радить: щоб захистити побутову техніку під час перепадів напруги чи раптових вимкнень електроенергії, найкраще встановити реле напруги або хоча б стабілізатор. "Живете у старому будинку, типу "хрущовки"? Домовляйтеся з сусідами або ОСББ і ставте реле у під’їзді", – каже фахівець.

У разі, якщо такого обладнання немає, техніку краще заздалегідь вимкнути з розеток. Як наголошується в публікації "Уряд online", за умов енергетичного дефіциту надзвичайно важливо раціонально користуватись електрикою. Зокрема, якщо в квартирі є централізоване гаряче водопостачання, рекомендується тимчасово не використовувати бойлер.

Також варто:

зменшити користування електрообігрівачами, конвекторами та системами "тепла підлога";

по можливості не вмикати електрочайник і мікрохвильовку, якщо є газова плита; за наявності електроплити – обирати режими з мінімальною потужністю, особливо у вечірній час, коли навантаження на мережу найбільше;

купуючи нову техніку, звертати увагу на її клас енергоефективності – найкращий вибір це А+, А++ або А+++. Різниця у споживанні електроенергії між класами А і В може становити 20–25%, а з категорією С – до 50%;

замінити лампи розжарювання на LED-освітлення – це зменшить витрати на освітлення майже у 10 разів (замість 100 Вт — лише 10–12 Вт);

вимикати з розеток зарядні пристрої, подовжувачі та іншу техніку, що не використовується;

підключити двотарифний лічильник. Заряджати телефони, прати білизну та вмикати побутову техніку варто вночі – це не лише зменшить навантаження на мережу у "години пік", а й дозволить зекономити.

Окрім того, держава пропонує спеціальні програми кредитування, які дають змогу придбати, наприклад, сонячні панелі з акумуляторами для забезпечення житла альтернативною енергією.

Раніше ми розповідали, чи готуватися українцям до вищих рахунків за світло.

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