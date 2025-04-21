Умер Папа Римский Франциск: ему было 88 лет

В возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск - первый в истории глава Римско-католической церкви родом из Латинской Америки. Как заявили в Ватикане, Франциск ушел в вечность в понедельник утром:

"Сегодня в 7:35 епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца", - говорится в сообщении.

Об этом в понедельник сообщил Ватикан в своем видеообращении, передает Reuters со ссылкой на официальное сообщение. Известие о смерти понтифика с глубокой печалью озвучил кардинал Кевин Фаррел в прямом эфире телеканала Ватикана.

Франциск, уроженец Аргентины по имени Хорхе Марио Берголио, был избран Папой Римским 13 марта 2013 года. Его избрание стало неожиданностью для многих, ведь он стал первым представителем Латинской Америки во главе Католической церкви.

Франциск возглавил церковь в непростой период после громких скандалов, связанных с сексуальными преступлениями против детей и внутренними конфликтами в ватиканской курии. Его миссия заключалась в обновлении и реформировании церковной системы.

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Во время своего понтификата Франциск неоднократно высказывал позицию по поводу войны в Украине, которая вызвала неоднозначную реакцию. В марте 2024 года он призвал Киев "иметь мужество поднять белый флаг" и начать переговоры. Впоследствии, в апреле, призвал к глобальному миру, подчеркнув, что "лучше достичь мира через диалог, чем продолжать нескончаемую войну".

Также в августе того же года Папа подверг критике решение Украины запретить деятельность Русской православной церкви на своей территории.

Напомним, Папа Римский Франциск во время Рождества призвал Украину и РФ к переговорам.

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