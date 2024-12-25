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Папа Римський Франциск під час Різдва закликав Україну та РФ до переговорів

Ціхоцька Марія

Папа Римський Франциск під час Різдва закликав Україну та РФ до переговорів
Папа Римський Франциск під час Різдва закликав Україну та РФ до переговорів . Джерело: G

Папа Римський Франциск, виступаючи з центрального балкона базиліки Святого Петра у Ватикані 25 грудня, закликав Україну та Росію розпочати переговори для досягнення миру. У своєму різдвяному зверненні Urbi et Orbi (до міста і світу) Франциск згадав війну в Україні, закликаючи до "сміливості, необхідної для відкриття дверей до переговорів".

Звертаючись до тисяч людей на площі Святого Петра, він сказав: "Нехай замовкне звук зброї в Україні, яку зруйнувала війна!" Про це пише Reuters.

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Папа також закликав до "жестів діалогу та зустрічей, які призведуть до справедливого і тривалого миру".

Нагадаємо, що 22 грудня Папа Римський закликав молитися за припинення бойових дій на всіх фронтах до Різдва, зокрема в Україні. "Страждаюча Україна продовжує страждати від обстрілів міст, які часто пошкоджують школи, лікарні та храми. Нехай замовкне зброя, і звучатиме різдвяна коляда! Молімося за припинення вогню на всіх фронтах, у Святій Землі, в Україні, на Близькому Сході та по всьому світу", – наголошував він.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом.

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