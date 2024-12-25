Папа Римський Франциск під час Різдва закликав Україну та РФ до переговорів

Папа Римський Франциск, виступаючи з центрального балкона базиліки Святого Петра у Ватикані 25 грудня, закликав Україну та Росію розпочати переговори для досягнення миру. У своєму різдвяному зверненні Urbi et Orbi (до міста і світу) Франциск згадав війну в Україні, закликаючи до "сміливості, необхідної для відкриття дверей до переговорів".

Звертаючись до тисяч людей на площі Святого Петра, він сказав: "Нехай замовкне звук зброї в Україні, яку зруйнувала війна!" Про це пише Reuters.

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Папа також закликав до "жестів діалогу та зустрічей, які призведуть до справедливого і тривалого миру".

Нагадаємо, що 22 грудня Папа Римський закликав молитися за припинення бойових дій на всіх фронтах до Різдва, зокрема в Україні. "Страждаюча Україна продовжує страждати від обстрілів міст, які часто пошкоджують школи, лікарні та храми. Нехай замовкне зброя, і звучатиме різдвяна коляда! Молімося за припинення вогню на всіх фронтах, у Святій Землі, в Україні, на Близькому Сході та по всьому світу", – наголошував він.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом.

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