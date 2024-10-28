Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом: що відомо

У понеділок, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Ісландії для участі у четвертому саміті Україна – Північна Європа. Це перший візит Зеленського до Ісландії, під час якого він проведе двосторонні переговори з прем’єр-міністрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Про це він повідомив у Telegram.

Крім того, президент України планує зустріч із президентом Ісландії та представниками її парламенту. Зеленський також візьме участь у засіданні Північної ради.

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"Обговоримо підтримку Плану перемоги та напрямки, де наша співпраця може бути найбільш ефективною: фінансування виробництва зброї та далекобійних засобів в Україні, підготовка до зимового періоду, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, навчання та оснащення українських військових", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни.

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