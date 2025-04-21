Помер Папа Римський Франциськ: йому було 88 років

У віці 88 років помер Папа Римський Франциск — перший в історії очільник Римо-католицької церкви родом із Латинської Америки. Як заявили у Ватикані, Франциск відійшов у вічність у понеділок вранці:

"Сьогодні о 7:35 єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця", — йдеться в повідомленні.

Про це в понеділок повідомив Ватикан у своєму відеозверненні, передає Reuters із посиланням на офіційне повідомлення. Звістку про смерть понтифіка з глибоким сумом озвучив кардинал Кевін Фаррел у прямому ефірі телеканалу Ватикану.

Франциск, уродженець Аргентини на ім’я Хорхе Маріо Берголіо, був обраний Папою Римським 13 березня 2013 року. Його обрання стало несподіванкою для багатьох, адже він став першим представником Латинської Америки на чолі Католицької церкви.

Франциск очолив церкву в непростий період — після гучних скандалів, пов’язаних із сексуальними злочинами проти дітей та внутрішніми конфліктами у ватиканській курії. Його місія полягала в оновленні та реформуванні церковної системи.

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Під час свого понтифікату Франциск неодноразово висловлював позицію щодо війни в Україні, яка викликала неоднозначну реакцію. У березні 2024 року він закликав Київ "мати мужність підняти білий прапор" і почати переговори. Згодом, у квітні, закликав до глобального миру, наголосивши, що "краще досягти миру через діалог, ніж продовжувати нескінченну війну".

Також у серпні того ж року Папа розкритикував рішення України заборонити діяльність Російської православної церкви на своїй території.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час Різдва закликав Україну та РФ до переговорів.

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