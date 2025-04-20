Финансовая поддержка из-за рубежа: кто из украинцев может получить помощь от Великобритании

Некоторые категории украинцев могут получить финансовую помощь от благотворительного фонда "Конвиктус Украина". Эта инициатива реализуется при поддержке британского Комитета по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях (DEC) и стремится помочь уязвимым слоям населения, пострадавшим в результате полномасштабной войны.

Об этом сообщает пресс-служба фонда "Конвиктус Украина". В рамках программы "Интегрированный гуманитарный ответ в период войны и послевоенного восстановления", которая реализуется в Киевской области, фонд оказывает комплексную поддержку пострадавшим.

В частности, предусмотрены:

денежные выплаты для наиболее нуждающихся;

социальная поддержка, в том числе помощь от социальных работников в решении неотложных жизненных вопросов;

психологическая помощь, включающая индивидуальные консультации по преодолению стрессовых и кризисных состояний.

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Кто может присоединиться к программе

Податься на участие в проекте могут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, вернувшиеся с временно оккупированных территорий;

женщины, дети, люди с инвалидностью и пожилые люди;

украинцы, потерявшие жилье, источник дохода или не имеющие доступа к медицинским услугам;

лица, живущие с ВИЧ или относящиеся к группам риска инфекционных заболеваний;

многодетные семьи и домохозяйства, срочно нуждающиеся в гуманитарной поддержке.

Как отправиться на получение помощи

Лица, отвечающие условиям участия в программе, могут обратиться в Безопасное пространство Safe Space по адресу: Киев, проспект Владимира Ивасюка, 20Б. Центр работает по будням с 10:00 до 17:00.

Больше информации можно узнать по контактам:

📞 +38-067-134-55-40

"Мы рядом в самые сложные моменты. Если вам или вашим родным нужна помощь - не медлите, обращайтесь!" – призывают организаторы.

Проект действует на территории Киева и Киевской области и продлится до ноября 2025 года.

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