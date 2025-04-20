Фінансова підтримка з-за кордону: хто з українців може отримати допомогу від Великої Британії

Деякі категорії українців можуть отримати фінансову допомогу від благодійного фонду "Конвіктус Україна". Ця ініціатива реалізується за підтримки британського Комітету з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах (Disasters Emergency Committee, DEC) і має на меті допомогти вразливим верствам населення, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба фонду "Конвіктус Україна". У рамках програми "Інтегрована гуманітарна відповідь у період війни та післявоєнного відновлення", яка реалізується в Київській області, фонд надає комплексну підтримку для постраждалих.

Зокрема, передбачені:

грошові виплати для найбільш потребуючих;

соціальна підтримка, зокрема допомога від соціальних працівників у вирішенні нагальних життєвих питань;

психологічна допомога, яка включає індивідуальні консультації для подолання стресових і кризових станів.

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Хто може долучитися до програми

Податися на участь у проєкті можуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які повернулися з тимчасово окупованих територій;

жінки, діти, люди з інвалідністю та особи похилого віку;

українці, які втратили житло, джерело доходу або не мають доступу до медичних послуг;

особи, що живуть з ВІЛ або належать до груп ризику інфекційних захворювань;

багатодітні родини та домогосподарства, які терміново потребують гуманітарної підтримки.

Як податися на отримання допомоги

Особи, які відповідають умовам участі в програмі, можуть звернутися до Безпечного простору Safe Space за адресою: м. Київ, проспект Володимира Івасюка, 20-Б. Центр працює у будні дні з 10:00 до 17:00.

Більше інформації можна дізнатися за контактами:

📞 +38-067-134-55-40

"Ми поруч у найскладніші моменти. Якщо вам або вашим рідним потрібна допомога — не зволікайте, звертайтеся!" – закликають організатори.

Проєкт діє на території Києва та Київської області й триватиме до листопада 2025 року.

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