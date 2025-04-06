До 500 тисяч гривень допомоги: за яких умов зможуть отримати українці у 2025 році

В Україні збільшили гранти для роботодавців із прифронтових областей. Тепер вони можуть отримати до пів мільйона гривень за створення нових робочих місць. Ці зміни стали частиною розширення програми єРобота.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 квітня. За його словами, розмір гранту становитиме:

300 тисяч гривень – за створення одного робочого місця;

500 тисяч гривень – за два робочих місця.

Раніше суми складали 150 та 250 тисяч гривень відповідно. Гранти доступні для роботодавців у восьми областях:

Харківська;

Дніпропетровська;

Чернігівська;

Сумська;

Донецька;

Миколаївська;

Херсонська;

Запорізька.

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"Нам важливо створювати більше бізнесів і підприємств у цих громадах. Це не тільки нові робочі місця, а й можливість для людей забезпечити себе та свої родини. Крім того, ці ініціативи підтримують нашу обороноздатність, адже податки, які ми збираємо, йдуть на фінансування Сил безпеки та оборони", – підкреслив Шмигаль.

Він відзначив програму єРобота як одну з найефективніших ініціатив для підтримки бізнесу. На її реалізацію держава витратила понад 12 мільярдів гривень, що дозволило допомогти 25 тисячам підприємців, зокрема 22,5 тисячі з них отримали мікрогранти на суми від 50 до 250 тисяч гривень.

Як отримати державну підтримку?

Для того, щоб скористатися грантовою допомогою за програмою єРобота, необхідно мати готовий бізнес-план і електронний підпис. Алгоритм дій наступний:

Зареєструватися або увійти в кабінет громадянина на порталі Дія; Подати заявку та прикріпити бізнес-план; Пройти перевірку своєї ділової репутації; Отримати рішення від уповноваженого органу щодо надання гранту; Відкрити спеціальний банківський рахунок для отримання коштів; Підписати заявку електронним підписом та надіслати її.

Грантові кошти надаються як безповоротна допомога, тому їх не потрібно повертати. Однак у деяких випадках держава може вимагати повернення коштів, зокрема якщо отримувач не виконав одні з наступних умов:

не створив робочі місця;

здійснював підприємницьку діяльність менше за визначений період;

не сплачував податки.

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримати до 50 тис. грн.

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