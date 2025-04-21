Уже подорожал более чем на 50%: в Украине стремительно растут цены на популярный овощ

В течение всего одной недели оптовые цены на украинский лук подскочили на 55%, достигнув уровня 14-20 грн за килограмм. В супермаркетах же за него просят уже от 24 до 28 гривен за килограмм. Рынок активно реагирует на растущий спрос, а нехватка качественного лука лишь еще больше поднимает интерес к продукту.

По данным аналитического ресурса EastFruit, впервые в этом году фиксируется ощутимое повышение отпускных цен на лук. Как отмечают специалисты, такая ситуация возникла из-за сокращения остатков продукции на складах фермерских хозяйств и роста спроса со стороны оптовых закупщиков.

По состоянию на середину апреля 2025 года украинские аграрии отказываются реализовывать лук по предыдущим ценам. Согласно результатам ежедневного наблюдения, минимальная отпускная цена сейчас составляет 14 грн/кг, а в отдельных случаях достигает 20 грн/кг. Это на 55% больше по сравнению с прошлой неделей. Основные причины подорожания – ограниченные запасы овоща и активный рост спроса среди закупщиков.

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Большинство фермеров уже реализовали имеющиеся запасы, а те, кто оставил часть лука на хранении, сознательно не спешат с продажей, рассчитывая на дальнейший рост цен. Такой подход лишь усиливает напряжение на рынке – спрос значительно превышает имеющееся предложение, особенно когда речь идет о товаре высокого качества.

На сегодняшний день стоимость лука превышает показатели аналогичного периода 2024 года на 59%. Это является следствием более глубоких проблем в сфере урожайности, логистических процессов и условий хранения овощной продукции. Эксперты рынка прогнозируют, что нынешнее повышение цен, выгодное для фермеров, сохранится как минимум до появления нового урожая, который ожидается только летом. В то же время такая ценовая динамика может стать серьезным вызовом для потребителей, ведь рост стоимости овощей неизбежно влияет на повышение цен и на другие продукты питания.

Стоимость лука в супермаркетах

По результатам исследования OBOZ.UA, цены на репчатый лук в ведущих торговых сетях Украины колеблются в пределах от 23 до 29 грн за килограмм. Средний показатель стоимости этого овоща составляет около 24 грн/кг. Сейчас в супермаркетах Украины цена на лук выглядит следующим образом:

"АТБ" – 24,89 грн/кг;

"Сельпо" – 28,60 грн/кг;

Varus – 25,90 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на мясо в украинских супермаркетах значительно выросли.

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