Ціни на м'ясо в українських супермаркетах значно зросли: скільки тепер коштує кілограм

Вартість м’яса в Україні суттєво піднялася, що пов’язано зі зростанням попиту напередодні Великодня, інфляційними процесами та скороченням кількості поголів'я. Найбільше додала в ціні свинина – за останній місяць вона подорожчала на 42 гривні за кілограм.

Сайт OBOZ.UA проаналізував ціни на м’ясну продукцію в торговельних мережах та звернувся за роз’ясненням до заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, щоб з’ясувати причини здорожчання. Ключовим чинником підвищення вартості експерти називають сезонний стрибок попиту напередодні Великодніх свят.

"Ми повинні констатувати, що в Україні збільшується інфляція. Вона є однією зі складових, яка формує сьогодні не тільки ціни на м'ясо, а й цілий споживчий кошик українців", – сказав агроексперт.

Додатковим ускладненням залишається скорочення поголів’я худоби в Україні, що спостерігається протягом останніх кількох років. Через підвищений попит виробники не завжди можуть швидко наростити обсяги постачання. "Кількість поголів’я не збільшується, а зменшується. А от на пікові моменти попит зростає, і тоді потрібно нарощувати обсяги – звідси і зростання цін", – підкреслив Марчук.

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Ще одним важливим фактором є дорога кормова база. Вартість зернових культур утримується на стабільно високому рівні. "Зернова група – це основний елемент для кормової бази. Стабільна вартість кормів теж має значення під час підготовки того чи іншого поголів’я", – роз'яснив експерт.

У соцмережах активно обговорюють можливий вплив спалаху ящуру в Угорщині та поширення вірусу серед диких кабанів у країнах ЄС. Проте, як зазначає експерт, ці події не стали визначальними для цінової ситуації в Україні. "У сфері м’ясної продукції ми здебільшого самозабезпечені. Внутрішній ринок задовольняє попит, тому обмеження імпорту суттєво не вплинули", – пояснив Марчук. Згідно з даними "Мінфіну", вартість продуктів у період з 16 березня по 16 квітня 2025 року зросла наступним чином:

куряче філе: з 185,43 грн до 188,30 грн (+2,87 грн);

з 185,43 грн до 188,30 грн (+2,87 грн); свинина (ошийок): з 271,63 грн до 313,57 грн (+41,94 грн);

з 271,63 грн до 313,57 грн (+41,94 грн); яловичина (гуляш): з 334,16 грн до 339,33 грн (+5,17 грн);

з 334,16 грн до 339,33 грн (+5,17 грн); куряче стегно: з 172,60 грн до 190,93 грн (+18,33 грн).

Найбільш суттєво зросли ціни на свинину — цей вид м’яса традиційно має найбільший попит для запікання та приготування шашлику. "Свинина завжди затребувана більше. Люди готові витратитися, аби святкова страва була саме такою, як їм хочеться. Саме це й підштовхнуло ціну вгору", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які три популярні продукти в Україні суттєво здорожчають перед Великоднем.

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