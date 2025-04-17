Цены на мясо в украинских супермаркетах значительно выросли: сколько теперь стоит килограмм

Стоимость мяса в Украине существенно поднялась, что связано с ростом спроса накануне Пасхи, инфляционными процессами и сокращением количества поголовья. Больше всего прибавила в цене свинина – за последний месяц она подорожала на 42 гривны за килограмм.

Сайт OBOZ.UA проанализировал цены на мясную продукцию в торговых сетях и обратился за разъяснением к заместителю председателя Всеукраинского аграрного совета Денису Марчукуку, чтобы выяснить причины подорожания. Ключевым фактором повышения стоимости эксперты называют сезонный скачок спроса накануне Пасхальных праздников.

"Мы должны констатировать, что в Украине увеличивается инфляция. Она является одной из составляющих, которая формирует сегодня не только цены на мясо, но и целую потребительскую корзину украинцев", – сказал агроэксперт.

Дополнительным осложнением остается сокращение поголовья скота в Украине, которое наблюдается в течение последних нескольких лет. Из-за повышенного спроса производители не всегда могут быстро нарастить объемы поставок. "Количество поголовья не увеличивается, а уменьшается. А вот на пиковые моменты спрос растет, и тогда нужно наращивать объемы – отсюда и рост цен", – подчеркнул Марчук.

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Еще одним важным фактором является дорогая кормовая база. Стоимость зерновых культур удерживается на стабильно высоком уровне. "Зерновая группа – это основной элемент для кормовой базы. Стабильная стоимость кормов тоже имеет значение при подготовке того или иного поголовья", – разъяснил эксперт.

В соцсетях активно обсуждают возможное влияние вспышки ящура в Венгрии и распространение вируса среди диких кабанов в странах ЕС. Однако, как отмечает эксперт, эти события не стали определяющими для ценовой ситуации в Украине. "В сфере мясной продукции мы в основном самообеспечены. Внутренний рынок удовлетворяет спрос, поэтому ограничения импорта существенно не повлияли", – пояснил Марчук. Согласно данным "Минфина", стоимость продуктов в период с 16 марта по 16 апреля 2025 года выросла следующим образом:

куриное филе: со 185,43 грн до 188,30 грн (+2,87 грн);

со 185,43 грн до 188,30 грн (+2,87 грн); свинина (ошейок): с 271,63 грн. до 313,57 грн. (+41,94 грн.);

с 271,63 грн. до 313,57 грн. (+41,94 грн.); говядина (гуляш): с 334,16 грн. до 339,33 грн. (+5,17 грн.);

с 334,16 грн. до 339,33 грн. (+5,17 грн.); куриное бедро: со 172,60 грн до 190,93 грн (+18,33 грн).

Наиболее существенно выросли цены на свинину – этот вид мяса традиционно пользуется наибольшим спросом для запекания и приготовления шашлыка. "Свинина всегда востребована больше. Люди готовы потратиться, чтобы праздничное блюдо было именно таким, как им хочется. Именно это и подтолкнуло цену вверх", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие три популярных продукта в Украине существенно подорожают перед Пасхой.

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