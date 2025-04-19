Ціни на яйця зміняться: чого чекати українцям після Великодня

Перед Великоднем ціни на яйця традиційно зростають через підвищений попит, інфляційні процеси та дороговартісні корми. Однак після свят очікується зниження цін приблизно на 20–25% у зв’язку з перенасиченням ринку та спадом купівельної активності. За прогнозами, вартість десятка може знизитися до 45–50 гривень.

Про зростання цін на продукти напередодні Великодня розповів OBOZ.UA Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Українці активно відзначають подорожчання основних харчових товарів, зокрема яєць, у передсвятковий період.

За словами Марчука, напередодні свят зазвичай спостерігається підвищення попиту на харчові товари. "З настанням великодніх свят можливе здорожчання яєць, якщо на цю продукцію буде підвищений попит. Зараз яйця коштують приблизно 70 гривень за десяток, до самого Великодня вартість може зрости приблизно на 10%", – зазначив він.

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Марчук розповів, що крім сезонного попиту на Великдень, протягом року ціни на яйця зросли більш ніж на 30% у порівнянні з 2024 роком. Однією з основних причин цього він назвав високу ціну на зернові культури, яка залишалась високою навіть у період міжсезоння. "Ціни на зернову групу не падають, а зернова група – це основний компонент для кормової бази. Відповідно, стабільна висока вартість кормів також впливає на підвищення собівартості виробництва яєць", – сказав експерт.

Ще одним чинником подорожчання стала холодна зима. У лютому через сильні морози зросли витрати на утримання птахів на фермах – довелося витрачати більше на опалення, стабілізацію мікроклімату та енергоресурси. Усі ці витрати були включені в кінцеву ціну яєць.

Однак після Великодня ситуація може кардинально змінитися. "Коли завершаться великодні святкування, попит знизиться, температура повітря підвищиться, несучість курей зросте, а пропозиція на ринку розшириться – і ціни почнуть падати. Яйця можуть подешевшати на 20–25% порівняно з поточними цінами", – пояснив Марчук. За його словами, така динаміка є типовою для ринку: підвищення цін перед святами й їх зниження після.

Актуальні ціни на яйця в супермаркетах України

Згідно з даними моніторингу OBOZ.UA станом на 17 квітня, у великих торговельних мережах ціна на курячі яйця без упаковки в середньому становить 4,25 грн за одне яйце (тобто близько 42,5 грн за десяток). Зокрема:

Auchan – 2,99 грн/шт. (29,90 грн/десяток);

Varus – 5,89 грн/шт. (58,90 грн/десяток);

Сільпо – 4,99 грн/шт. (49,90 грн/десяток).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні рекордно здорожчав набір продуктів великоднього кошика.

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