Цены на яйца изменятся: чего ждать украинцам после Пасхи

Перед Пасхой цены на яйца традиционно растут из-за повышенного спроса, инфляционных процессов и дорогостоящих кормов. Однако после праздников ожидается снижение цен примерно на 20-25% в связи с перенасыщением рынка и спадом покупательской активности. По прогнозам, стоимость десятка может снизиться до 45-50 гривен.

О росте цен на продукты накануне Пасхи рассказал OBOZ.UA Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета. Украинцы активно отмечают подорожание основных пищевых товаров, в частности яиц, в предпраздничный период.

По словам Марчука, накануне праздников обычно наблюдается повышение спроса на пищевые товары. "С наступлением пасхальных праздников возможно подорожание яиц, если на эту продукцию будет повышенный спрос. Сейчас яйца стоят примерно 70 гривен за десяток, до самой Пасхи стоимость может вырасти примерно на 10%", – отметил он.

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Марчук рассказал, что кроме сезонного спроса на Пасху, в течение года цены на яйца выросли более чем на 30% по сравнению с 2024 годом. Одной из основных причин этого он назвал высокую цену на зерновые культуры, которая оставалась высокой даже в период межсезонья. "Цены на зерновую группу не падают, а зерновая группа – это основной компонент для кормовой базы. Соответственно, стабильная высокая стоимость кормов также влияет на повышение себестоимости производства яиц", – сказал эксперт.

Еще одним фактором подорожания стала холодная зима. В феврале из-за сильных морозов выросли расходы на содержание птиц на фермах – пришлось тратить больше на отопление, стабилизацию микроклимата и энергоресурсы. Все эти расходы были включены в конечную цену яиц.

Однако после Пасхи ситуация может кардинально измениться. "Когда завершатся пасхальные празднования, спрос снизится, температура воздуха повысится, яйценоскость кур возрастет, а предложение на рынке расширится – и цены начнут падать. Яйца могут подешеветь на 20-25% по сравнению с текущими ценами", – пояснил Марчук. По его словам, такая динамика является типичной для рынка: повышение цен перед праздниками и их снижение после.

Актуальные цены на яйца в супермаркетах Украины.

Согласно данным мониторинга OBOZ.UA по состоянию на 17 апреля, в крупных торговых сетях цена на куриные яйца без упаковки в среднем составляет 4,25 грн за одно яйцо (то есть около 42,5 грн за десяток). В частности:

Auchan – 2,99 грн/шт. (29,90 грн/десяток);

Varus – 5,89 грн/шт. (58,90 грн/десяток);

Сильпо – 4,99 грн/шт. (49,90 грн/десяток).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине рекордно подорожал набор продуктов пасхальной корзины.

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