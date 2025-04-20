Мобилизация военнообязанных возрастом 50+: куда отправляют служить мужчин в возрасте

Мобилизированных мужчин в возрасте от 50 до 60 лет обычно не направляют в боевые подразделения. Из-за возрастных особенностей и состояния здоровья для них подбирают тыловые должности.

Об этом рассказал юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин, пишет УНИАН. По его словам, мобилизация мужчин после 50 лет осуществляется по общим правилам, ведь в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнообязанными мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Они должны состоять на учете, проходить военно-врачебную комиссию и иметь актуальные военные данные.

Впрочем, как объяснил Ланкин, существует внутренняя директива командования Сухопутных войск, принятая в 2024 году. В нем указано, что лиц в возрасте 50–60 лет, как правило, не привлекают к боевым действиям. Им преимущественно назначают задачи в тылу — например, в частях обеспечения, логистических подразделениях, военкоматах или учебных заведениях. Это связано с тем, что у многих в этом возрасте есть хронические заболевания или последствия травм.

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Также, по словам юриста, в практике ТЦК и СП сложилась тенденция не мобилизовывать мужчин старше 55 лет. Особенно это касается ситуаций с контрактной службой: учитывая, что контракты заключаются минимум на три года, а предельный возраст для службы — 60, вероятность того, что человек сможет отслужить полный срок, низка.

"Сейчас есть неписаное правило — если мужчине 57–58 лет, в большинстве случаев, его либо не мобилизуют, либо рассматривают исключительно для тыловой службы. Их мобилизация, как правило, не эффективна, ведь они могут быть уволены в ближайшее время — либо в связи с возрастом, либо по состоянию здоровья", — подытожил Ланкин.

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