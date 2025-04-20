Мобілізація військовозобовʼязаних віком 50+: куди відправляють служити чоловіків у віці

Мобілізованих чоловіків віком від 50 до 60 років зазвичай не направляють до бойових підрозділів. Через вікові особливості та стан здоров’я для них підбирають тилові посади.

Про це розповів юрист адвокатського об’єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін, пише УНІАН. За його словами, мобілізація чоловіків після 50 років здійснюється за загальними правилами, адже відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" військовозобов’язаними є чоловіки у віці від 25 до 60 років. Вони мають перебувати на обліку, проходити військово-лікарську комісію та мати актуальні військові дані.

Втім, як пояснив Ланкін, існує внутрішня директива командування Сухопутних військ, ухвалена у 2024 році. У ній зазначено, що осіб віком 50–60 років, як правило, не залучають до бойових дій. Їм переважно призначають завдання в тилу — наприклад, у частинах забезпечення, логістичних підрозділах, військкоматах, або навчальних установах. Це пов’язано з тим, що у багатьох у цьому віці вже є хронічні захворювання чи наслідки травм.

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Також, за словами юриста, в практиці ТЦК та СП склалася тенденція не мобілізовувати чоловіків, яким 55 років і більше. Особливо це стосується ситуацій із контрактною службою: з огляду на те, що контракти укладаються мінімум на три роки, а граничний вік для служби — 60, ймовірність того, що людина зможе відслужити повний термін, є низькою.

"Зараз є неписане правило — якщо чоловікові 57–58 років, у більшості випадків його або не мобілізують, або розглядають виключно для тилової служби. Їхня мобілізація, як правило, не є ефективною, адже вони можуть бути звільнені найближчим часом — або у зв’язку з віком, або за станом здоров’я", — підсумував Ланкін.

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