Какие льготы будут доступны в мае людям с 2 группой инвалидности

В Украине люди с инвалидностью имеют право на ряд социальных гарантий. Однако воспользоваться ими можно только при наличии официального удостоверения, подтверждающего соответствующий статус.

В 2025 году государство предусмотрело ряд важных льгот для граждан с инвалидностью II группы. Об этом пишет Новости.LIVE.

Льготы при трудоустройстве

Лица с II группой инвалидности могут работать, однако из-за состояния здоровья нуждаются в специальных условиях. Для них предусмотрен ряд преимуществ:

право уволиться с работы без объяснения причин;

отсутствие испытательного срока при приеме на работу;

возможность работать по гибкому графику (сокращенный рабочий день или неделю);

дополнительный оплачиваемый отпуск в удобное время – даже без 6 месяцев стажа.

Льготы на жилье и коммунальные услуги

Хотя скидки на оплату ЖКХ не предоставляются автоматически, лица с инвалидностью группы II могут оформить субсидию. В 2025 году действует механизм автоматического продления ранее назначенных субсидий – обращаться повторно не нужно.

Также они имеют право на первоочередное обеспечение жильем — в частности, это касается пострадавших на производстве или военных, получивших инвалидность. В случае проживания в служебном жилье, после увольнения такого человека могут переселить только при предоставлении другого жилья.

Кроме того, возможно получение социального жилья или поселение в специализированные дома для ветеранов и престарелых — решение об этом принимают местные власти.

Льготы на транспорт

Лица с инвалидностью II группы имеют право на:

безвозмездный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси);

50% скидку на проезд по всем видам междугородного транспорта — автобусам, поездам, самолетам и речным судам в период с 1 октября по 15 мая.

Медицинское обеспечение

При лечении в амбулатории предусмотрена 50% скидка на лекарства по рецепту. Если инвалидность приобретена в результате боевых действий, медикаменты, вакцины и другие препараты предоставляются бесплатно.

Также государство обеспечивает:

протезно-ортопедические изделия;

специальная обувь и средства передвижения;

устройства для подъема, ухода и коммуникации;

для людей с нарушениями зрения - электронные часы, диктофоны, аудиоплееры (в соответствии с потребностями и возрастом);

санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

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Образование и дополнительная поддержка

Студенты с инвалидностью II группы могут получать социальную стипендию, а также дополнительную денежную помощь.

При поступлении в вуз действует система специальных квот, а в ПТУ можно поступить вне конкурса по результатам вступительных экзаменов.

Также предусмотрена внеочередная установка стационарного телефона за счет местного бюджета.

Граждане с нарушениями слуха могут получить мобильные телефоны со специальными функциями, в частности, кнопкой SOS — для людей старше 60 лет.

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