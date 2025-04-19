Зарплата 50 тысяч без высшего образования: какие вакансии предлагают украинцам

По состоянию на апрель 2025 года средний размер заработной платы в Украине достиг 24 тысяч гривен. Среди вакансий со сравнительно высоким уровнем оплаты труда встречаются и те, которые доступны специалистам без диплома о высшем образовании.

По информации work.ua, водители-международники могут получать в среднем 55 тысяч гривен в месяц. Высшее образование не является обязательным и для риелторов – их средний доход составляет около 52,5 тысячи гривен ежемесячно. Об этом пишет OBOZ.UA.

Также на относительную высокую зарплату могут претендовать:

арматурщик – 50 000 грн;

автомаляр – 50 000 грн;

прораб – 42 500 грн;

монолитник – 42 500 грн;

водитель-инструктор – 41600 грн.

Стоит заметить, что размер заработной платы также варьируется в зависимости от города. Самые высокие зарплаты сейчас наблюдаются в Киеве – в среднем 27,5 тыс. грн. В Днепре средний показатель составляет 23,5 тыс. грн, в Одессе – около 23 тыс. грн. В то же время в Ужгороде уровень оплаты труда немного выше – в среднем 24 тыс. грн.

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Вакансии с высокими зарплатами:

руководитель недвижимости – 75 000 грн;

финансовый директор – 70 000 грн;

директор по маркетингу – 70 000 грн;

fullstack-разработчик – 67 500 грн;

фармер – 66 500 грн;

руководитель отдела продаж – 65 000 грн;

топ-менеджер – 63 000 грн;

backend-программист – 61 500 грн;

программист 1C – 60 000 грн;

DevOps engineer – 60000 грн.

"В марте рынок труда продолжал развиваться под влиянием, с одной стороны, реалий полномасштабной войны, и с другой – сезонных факторов. Первое сказалось на том, что второй месяц подряд среди десятки самых востребованных должностей видим военнослужащих. Также фиксируем, что количество вакансий, где работодатели готовы отдавать предпочтение ветеранам, выросло на 12%", – рассказали аналитики work.ua.

В то же время на характер вакансий влияют сезонные особенности. В марте активнее начали искать персонал представители сферы гостинично-ресторанного бизнеса. В результате увеличилось количество объявлений о работе для горничных, официантов и гостиничных администраторов.

Напомним, ранее мы рассказывали, каких специалистов критически не хватает на рынке труда в Украине и кому крайне тяжело найти работу.

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