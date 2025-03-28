Зміни на ринку праці в Україні: яких спеціалістів критично не вистачає та кому вкрай важко знайти роботу

В Україні під час повномасштабної війни ринок праці зазнав суттєвих змін. Наразі спостерігається певна стабілізація. Найбільше зросла кількість пропозицій для військовослужбовців, медичних працівників і юристів. Водночас спеціалістам IT-сфери знайти роботу стало значно складніше.

Згідно з даними дослідження work.ua, у порівнянні із січнем 2022 року кількість вакансій зросла в 16 категоріях, тоді як у 12 – зменшилася. Про це пише OBOZ.UA.

Для порівняння, минулорічне дослідження показувало спад вакансій у 19 сферах.

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При цьому в деяких категоріях кількість робочих пропозицій залишилася майже незмінною:

"Фінанси, банк", +2%;

"Сфера обслуговування", +1%;

"Маркетинг, реклама, PR", +1%;

"Бухгалтерія, аудит", +0,6%;

"Топменеджмент, керівництво вищої ланки", +0,3%.

Попит на фахівців знизився у 12 категоріях. Водночас найбільше зростання кількості вакансій очікувано спостерігається у військовій сфері. До початку повномасштабного вторгнення на Work.ua не було окремого розділу для військового рекрутингу, а зараз понад 600 підрозділів розміщують майже 9 000 пропозицій.

Якщо порівняти січень 2022 року та лютий 2025, найбільше зросла кількість вакансій на такі посади:

демінер – з 1 до 377;

стрілець – з 3 до 735;

командир міномета – з 1 до 135;

інженер з дронів – з 5 до 202;

оператор дрона – з 18 до 702;

оператор відділення – з 6 до 198.

Такі дані наводять аналітики work.ua.

Кількість вакансій у медичній сфері також різко зросла. Основною причиною цього є виклики, спричинені повномасштабною війною. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), військові дії в Україні призведуть до збільшення тяжких захворювань та поширення інфекцій.

Крім того, як зазначає міністр охорони здоров’я, серцево-судинні хвороби у населення стали проявлятися на 10-15 років раніше. Це свідчить про підвищену потребу українців у медичній допомозі.

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Зростання кількості вакансій пов’язане не лише з підвищеним попитом на медичні послуги, а й із загальним дефіцитом кадрів, який спостерігається у всіх галузях. Основними причинами цього є мобілізація, міграція українців за кордон та інші фактори.

Варто зазначити, що нестача медичних працівників є не лише українською проблемою, а й глобальною. Згідно зі стратегією ВООЗ, до 2030 року у світі прогнозується суттєвий кадровий дефіцит у сфері охорони здоров’я.

Протягом останніх трьох років спостерігається значне зростання попиту на таких спеціалістів:

епідеміолог (+200%);

анестезіолог (+170%);

реабілітолог (+152%);

невропатолог (+147%);

уролог (+145%);

хірург (+144%);

травматолог (+103%).

Третя сфера, в якій значно зросла кількість вакансій, — "Юриспруденція". Протилежна тенденція спостерігається в IT-галузі: кількість робочих пропозицій зменшилася на 36%. Помітне скорочення вакансій стало новою реальністю для таких спеціалістів: Game Developer (-87%), Java Developer (-86%), JavaScript Developer (-84%), Android Developer (-83%), iOS Developer (-81%), верстальник (-75%), геймдизайнер (-71%).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у яких сферах в Україні зарплати зросли на 100%.

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