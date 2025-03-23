На ринку праці в Україні кардинальні зміни: у яких сферах зник дефіцит кадрів

В Україні, хоча ринок праці поступово відновлюється, нестача кадрів усе ще залишається суттєвою за кількістю відкритих вакансій. Єдиним винятком залишається сфера ІТ, де зберігається висока конкуренція за робочі місця.

Засновниця та генеральна директорка консалтингової компанії Talent Match Наталія Слинько в коментарі для OBOZ.UA зазначає: "Дефіцит кадрів усе ще гостро спостерігається на ринку праці. Роботодавці шукають спеціалістів із високою кваліфікацією, досвідом, які одразу готові працювати. А таких спеціалістів критично не вистачає".

"Роботодавці активно шукають професійних кандидатів, яких дуже не вистачає на ринку. І далеко не всі готові залучати менш професійних та навчати їх. Великі компанії вже давно побудували систему навчання. А ось менші компанії поки що або не мають ресурсів для такого навчання, або ж не дійшли до цього. От у нас, як агенції, запитів дуже багато, але багато таких запитів не відповідають ринковим умовам", – каже Слинько.

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В IT-сфері, на відміну від багатьох інших галузей, спостерігається не нестача фахівців, а навпаки висока конкуренція за робочі місця. Найбільше затребувані вакансії з можливістю дистанційної роботи.

"Посади верстальника, Front-end розробника, вебдизайнера – стабільно на верхівці рейтингу найконкурентніших професій. Але вже другий місяць поспіль його очолює посада директ-менеджера, тобто спеціаліста з обробки заявок в інстаграм-магазинах. Серед інших напрочуд конкурентних вакансій – копірайтер, відеомонтажер, перекладач англійської, графічний дизайнер, ретушер, кіносценарист, літературний редактор, адміністратор салону краси й інтернет-магазину", – йдеться у звіті work.ua.

Варто зазначити, що в Україні середня заробітна плата, згідно з даними провідних кадрових платформ, становить 23,5 тис. грн. За останній місяць її рівень зріс лише на 500 грн. Як і раніше, серед регіонів із найвищими показниками лідирує Київська область, де, за інформацією work.ua, середня зарплата сягає 26,5 тис. грн.

Найшвидше зростання зарплат спостерігається у сферах "Телекомунікації та зв’язок", де середній дохід досяг 30 тис. грн, збільшившись на 9% за місяць. У сфері "Страхування" середня зарплата зросла на 7% і становить 27,7 тис. грн. Аналогічне підвищення на 7% зафіксовано у сфері "ЗМІ, видавництво та поліграфія", де середній заробіток досяг 24 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у яких сферах в Україні зарплати зросли на 100%.

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