Україна переживає кадрову кризу: з яких країн вже залучають працівників

Україна змушена запрошувати працівників із країн Азії та Близького Сходу, щоб компенсувати нестачу робочої сили. Головними чинниками кадрового дефіциту є значна еміграція громадян, мобілізаційні процеси та диспропорції на ринку праці.

Про це в коментарі для focus.ua розповів керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його прогнозами, Україні знадобиться щороку залучати близько 400 тисяч трудових мігрантів, щоб заповнити дефіцит робочої сили.

Уже є реальні приклади компаній, які звертаються до іноземних працівників для підтримки стабільної роботи виробництва. Як зазначає Олег Пендзин, основними регіонами, звідки залучають робочу силу, є Південно-Східна Азія (зокрема Філіппіни, В'єтнам, Бруней) та країни Близького Сходу. Роботодавці забезпечують мігрантів житлом безпосередньо на території підприємства, що вирішує проблему їхнього розміщення.

У Закарпатській області вже є позитивний досвід – меблева фабрика офіційно працевлаштовує робітників із Бангладеш. Одне з місцевих підприємств, яке спеціалізується на виготовленні меблів, зіткнулося з серйозною нестачею кадрів. Незважаючи на конкурентні зарплати та належні умови праці, залучити місцевих працівників не вдалося.

Читайте також: На ринку праці в Україні кардинальні зміни: у яких сферах зник дефіцит кадрів

У зв’язку з цим підприємство взяло ініціативу щодо залучення 160 працівників із Бангладеш. Для реалізації цього процесу керівництво фабрики веде переговори з Міністерством закордонних справ щодо офіційного оформлення трудових договорів.

За словами експерта, ключовими причинами нестачі робочої сили є:

масова еміграція – понад 6,8 млн українців залишили країну, причому близько 4 млн уже адаптувалися за кордоном;

мобілізація – підприємства стикаються з труднощами через отримання працівниками повісток;

– підприємства стикаються з труднощами через отримання працівниками повісток; структурне безробіття – надлишок спеціалістів у сферах економіки, юриспруденції та журналістики при водночас гострій нестачі робітничих професій, таких як водії, токарі та зварювальники.

Олег Пендзин наголошує, що на державному рівні необхідно розробити комплексну стратегію міграційної політики. Вона повинна охоплювати такі ключові аспекти:

створення сприятливих умов для трудових мігрантів – легальне працевлаштування, соціальні гарантії та забезпечення безпеки;

– легальне працевлаштування, соціальні гарантії та забезпечення безпеки; сприяння поверненню українців з-за кордону – економічні заохочення та покращення рівня життя;

– економічні заохочення та покращення рівня життя; розвиток ринку праці – активніше залучення жінок до традиційно "чоловічих" професій і розширення можливостей для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у яких сферах в Україні зарплати зросли на 100%.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!