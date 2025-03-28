Изменения на рынке труда в Украине: каких специалистов критически не хватает и кому крайне трудно найти работу
В Украине во время полномасштабной войны рынок труда претерпел существенные изменения. Сейчас наблюдается определенная стабилизация. Больше всего выросло количество предложений для военнослужащих, медицинских работников и юристов. В то же время специалистам IT-сферы найти работу стало значительно сложнее.
Согласно данным исследования work.ua, по сравнению с январем 2022 года количество вакансий выросло в 16 категориях, тогда как в 12 – уменьшилось. Об этом пишет OBOZ.UA.
Для сравнения, прошлогоднее исследование показывало спад вакансий в 19 сферах.
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При этом в некоторых категориях количество рабочих предложений осталось почти неизменным:
- "Финансы, банк", +2%;
- "Сфера обслуживания", +1%;
- "Маркетинг, реклама, PR", +1%;
- "Бухгалтерия, аудит", +0,6%;
- "Топменеджмент, руководство высшего звена", +0,3%.
Спрос на специалистов снизился в 12 категориях. В то же время наибольший рост количества вакансий ожидаемо наблюдается в военной сфере. До начала полномасштабного вторжения на Work.ua не было отдельного раздела для военного рекрутинга, а сейчас более 600 подразделений размещают почти 9 000 предложений.
Если сравнить январь 2022 года и февраль 2025, больше всего выросло количество вакансий на такие должности:
- деминер – с 1 до 377;
- стрелок – с 3 до 735;
- командир миномета – с 1 до 135;
- инженер по дронам – с 5 до 202;
- оператор дрона – с 18 до 702;
- оператор отделения – с 6 до 198.
Такие данные приводят аналитики work.ua.
Количество вакансий в медицинской сфере также резко возросло. Основной причиной этого являются вызовы, вызванные полномасштабной войной. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), военные действия в Украине приведут к увеличению тяжелых заболеваний и распространению инфекций.
Кроме того, как отмечает министр здравоохранения, сердечно-сосудистые болезни у населения стали проявляться на 10-15 лет раньше. Это свидетельствует о повышенной потребности украинцев в медицинской помощи.
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Рост количества вакансий связан не только с повышенным спросом на медицинские услуги, но и с общим дефицитом кадров, который наблюдается во всех отраслях. Основными причинами этого являются мобилизация, миграция украинцев за границу и другие факторы.
Стоит отметить, что нехватка медицинских работников является не только украинской проблемой, но и глобальной. Согласно стратегии ВОЗ, до 2030 года в мире прогнозируется существенный кадровый дефицит в сфере здравоохранения.
В течение последних трех лет наблюдается значительный рост спроса на таких специалистов:
- эпидемиолог (+200%);
- анестезиолог (+170%);
- реабилитолог (+152%);
- невропатолог (+147%);
- уролог (+145%);
- хирург (+144%);
- травматолог (+103%).
Третья сфера, в которой значительно выросло количество вакансий, – "Юриспруденция". Противоположная тенденция наблюдается в IT-отрасли: количество рабочих предложений уменьшилось на 36%. Заметное сокращение вакансий стало новой реальностью для таких специалистов: Game Developer (-87%), Java Developer (-86%), JavaScript Developer (-84%), Android Developer (-83%), iOS Developer (-81%), верстальщик (-75%), геймдизайнер (-71%).
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких областях в Украине зарплаты выросли на 100%.
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