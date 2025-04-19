Зарплата 50 тисяч без вищої освіти: які вакансії пропонують українцям

Станом на квітень 2025 року середній розмір заробітної плати в Україні сягнув 24 тисяч гривень. Серед вакансій з порівняно високим рівнем оплати праці трапляються й ті, що доступні спеціалістам без диплома про вищу освіту.

За інформацією work.ua, водії-міжнародники мають змогу отримувати в середньому 55 тисяч гривень на місяць. Вища освіта не є обов’язковою і для рієлторів – їхній середній дохід становить близько 52,5 тисячі гривень щомісяця. Про це пише OBOZ.UA.

Також на відносну високу зарплату можуть претендувати:

арматурник – 50 000 грн;

автомаляр – 50 000 грн;

виконроб – 42 500 грн;

монолітник – 42 500 грн;

водій-інструктор – 41 600 грн.

Варто зауважити, що розмір заробітної плати також варіюється залежно від міста. Найвищі зарплати наразі спостерігаються в Києві – в середньому 27,5 тис. грн. У Дніпрі середній показник становить 23,5 тис. грн, в Одесі – близько 23 тис. грн. Водночас в Ужгороді рівень оплати праці трохи вищий – у середньому 24 тис. грн.

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Вакансії з найвищими зарплатами:

керівник з нерухомості – 75 000 грн;

фінансовий директор – 70 000 грн;

директор з маркетингу – 70 000 грн;

fullstack-розробник – 67 500 грн;

фармер – 66 500 грн;

керівник відділу продажу – 65 000 грн;

топменеджер – 63 000 грн;

backend-програміст – 61 500 грн;

програміст 1C – 60 000 грн;

DevOps engineer – 60 000 грн.

"У березні ринок праці продовжував розвиватися під впливом, з одного боку, реалій повномасштабної війни, і з другого – сезонних чинників. Перше позначилося на тому, що другий місяць поспіль серед десятки найзатребуваніших посад бачимо військовослужбовців. Також фіксуємо, що кількість вакансій, де роботодавці готові віддавати перевагу ветеранам, зросла на 12%", – розповіли аналітики work.ua.

Водночас на характер вакансій впливають сезонні особливості. У березні активніше почали шукати персонал представники сфери готельно-ресторанного бізнесу. У результаті збільшилася кількість оголошень про роботу для покоївок, офіціантів та готельних адміністраторів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яких спеціалістів критично не вистачає на ринку праці в Україні та кому вкрай важко знайти роботу.

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