В Україні пропонують понад 50 тис. грн за віддалену роботу: кого шукають

В Україні віддалена робота набуває все більшої популярності, і кількість таких вакансій на кадрових платформах уже досягає кількох тисяч. Це пояснюється тим, що такий формат зайнятості дає змогу отримувати високий дохід, працюючи з дому.

Зокрема, деякі компанії пропонують своїм співробітникам зарплату від 50 тис. грн і більше. Про це пише OBOZ.UA.

Одна з IT-компаній відкрила вакансію менеджера з продажу із заробітною платою від 30 000 до 50 000 грн. Основні вимоги до кандидата:

навички ведення переговорів;

уміння проводити презентації;

грамотне володіння українською та російською мовами в усній і письмовій формах, а знання англійської чи інших мов розглядатиметься як перевага.

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Готельна керівна компанія шукає менеджера з туризму та пропонує зарплату в межах 50 000–60 000 грн. Основне завдання – продаж послуг компанії на основі вхідних теплих звернень клієнтів через телефонні дзвінки, а також повідомлення в Instagram і Facebook.

Освітня агенція відкрила вакансію менеджера з освіти за кордоном із зарплатнею від 25 000 до 50 000 грн. До переліку основних вимог входять:

англійська мова на рівні Upper-Intermediate та вище,

комунікабельність, клієнтоорієнтованість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яких спеціалістів критично не вистачає на ринку праці в Україні та кому вкрай важко знайти роботу.

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