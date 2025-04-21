Ожидается комфортная сухая и теплая погода до +26: прогноз погоды в Украине на 22 апреля

Во вторник, 22 апреля, Украина попадет в число самых теплых стран Европы — днем температура воздуха будет от +20 до +26 градусов. На большей части территории страны будет держаться солнечная, сухая погода без существенных осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ночная температура еще будет оставаться относительно низкой. Небольшие дожди возможны только в отдельных регионах – на юго-востоке, в Крыму, а также в Закарпатской области и в районе Карпат. Все остальные области останутся под влиянием стабильной сухой воздушной массы, которая обеспечит солнечную и по-настоящему весеннюю погоду.

Читайте также: Какая погода на Пасху в Украине

В Киеве в этот день будет тепло и комфортно: синоптики прогнозируют ясное небо и температуру до +24 градусов.

В конце недели погодные условия изменятся. С субботы, 26 апреля, с северо-запада приблизится холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой снижение температуры до +12…+18 градусов, а также дожди, которые коснутся большинства регионов, за исключением юга и востока, где сохранится более теплая погода. Уже в воскресенье, 27 апреля, осадки прекратятся, однако воздух останется прохладным, несмотря на солнечную погоду.

Ранее мы говорили о прогнозе погоды в Украине на 15 апреля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!