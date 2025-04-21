Очікується комфортна суха та тепла погода до +26: прогноз погоди в Україні на 22 квітня

У вівторок, 22 квітня, Україна потрапить до числа найтепліших країн Європи — вдень температура повітря сягатиме від +20 до +26 градусів. На більшій частині території країни утримається сонячна, суха погода без істотних опадів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. За її словами, нічна температура ще залишатиметься відносно низькою. Невеликі дощі можливі лише в окремих регіонах — на південному сході, в Криму, а також у Закарпатській області та в районі Карпат. Усі інші області залишаться під впливом стабільної сухої повітряної маси, яка забезпечить сонячну та по-справжньому весняну погоду.

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У Києві цього дня також буде тепло та комфортно: синоптики прогнозують ясне небо й температуру до +24 градусів.

Втім, наприкінці тижня погодні умови зміняться. З суботи, 26 квітня, з північного заходу наблизиться холодний атмосферний фронт. Він принесе із собою зниження температури до +12…+18 градусів, а також дощі, які зачеплять більшість регіонів, за винятком півдня та сходу, де збережеться тепліша погода. Уже в неділю, 27 квітня, опади припиняться, однак повітря залишиться прохолодним, попри сонячну погоду.

Раніше ми розповідали про прогноз погоди в Україні на 15 квітня.

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