Около 3 тысяч островов в сутки: Зеленский прокомментировал Пасхальное 'перемирие' от россиян и рассказал, какими будут действия ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение суток российские войска в 2935 раз нарушили обещанное "пасхальное перемирие". "Общее количество нарушений российской армией российского же обещания тишины за эти сутки - 2935".

Об этом он сообщил после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам главы государства, наибольшее количество обстрелов и штурмов пришлось на Покровское направление. Кроме того, "полная тишина", которую обещала Россия, не наблюдалась и на Курском направлении.

Президент уточнил, что за сутки произошло 96 штурмовых атак со стороны россиян, 1882 обстрела украинских позиций, из которых 812 — с применением тяжелого вооружения. Также зафиксировано более 950 случаев использования FPV-дронов.

"Москве не хватило в этот день, чтобы ответить на нашу инициативу о полном прекращении огня на 30 дней после Пасхи. Не отреагировали и на предложение хотя бы воздержаться от атак по гражданской инфраструктуре — ни ракетами, ни дронами".

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Президент подчеркнул, что украинский ответ будет оставаться "зеркальным": "На тишину — тишина. На удары — защита и наши удары. Потому что действия всегда говорят больше, чем слова".

Вечером 19 апреля после совещания с главнокомандующим ВСУ Зеленский подчеркнул, что заявленное Россией "пасхальное перемирие" не касается Курской и Белгородской областей, а также не придерживается ряда направлений на линии фронта.

Также он призвал Россию согласиться на продление ограничения на дальнобойное оружие еще на 30 суток — даже несмотря на постоянные атаки со стороны РФ, во время "перемирия" не было никакой воздушной тревоги.

Напомним, мы уже писали, какие заявления озвучил Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

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