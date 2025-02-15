'Я не зніму членство України в НАТО зі столу': які заяви озвучив Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 15 лютого, заявив, що не відмовиться від членства України у НАТО.

Про це він сказав у ході виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Я не зніму членство України в НАТО зі столу. Але саме зараз найбільш впливовим членом НАТО, здається, що це Путін", – резюмував Зеленський.

Він зазначив, що забаганки російського диктатора мають силу блокувати рішення НАТО, попри те, що це саме українська армія зупинила Росію, а не війська Альянсу.

Також очільник держави вкотре попередив, що країна-агресор Росія може готувати напад на країни Європи під чужим прапором. Глава держави зазначив, що вже влітку цього року РФ планує знову розгорнути свої війська на території Білорусі.

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Зеленський нагадав, що саме під приводом "військових навчань" Росія накопичувала війська навколо України, що призвело до повномасштабної війни.

"Зараз ми не можемо виключити можливість того, що Америка може сказати ні Європі в питаннях, які їй загрожують. Багато лідерів говорили про Європу, яка потребує власної армії – армії Європи. Я дійсно вважаю, що час настав – Збройні сили Європи мають бути створені", – сказав Зеленський.

12 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що перспектива вступу України до НАТО є "непрактичною та малоймовірною".

14 лютого голова Пентагону Піт Гегсет після зустрічі міністрів оборони НАТО назвав нереальними відправку американських солдатів в Україну та її вступ до НАТО. За його словами, це "реалізм", який треба внести у дискусію про можливі мирні переговори з Росією.

У відповідь на заяви міністр оборони України Рустем Умєров вказав, що Україна не буде відмовлятися від свого стратегічного курсу до НАТО.

Зеленський вважає, що США поки що не готові обговорювати Україну у НАТО, бо вважають це ескалацією з РФ.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що росіяни можуть піти наступом на Польщу та країни Балтії.

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