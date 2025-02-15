'Я не сниму членство Украины в НАТО со стола': какие заявления озвучил Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО.

Об этом он сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

"Я не сниму членство Украины в НАТО со стола. Но именно сейчас наиболее влиятельным членом НАТО кажется, что это Путин", – резюмировал Зеленский.

Он отметил, что прихоти российского диктатора могут блокировать решение НАТО, несмотря на то, что это именно украинская армия остановила Россию, а не войска Альянса.

Также глава государства еще раз предупредил, что страна-агрессор Россия может готовить нападение на страны Европы под чужим флагом. Глава государства отметил, что уже летом этого года РФ планирует снова развернуть свои войска на территории Беларуси.

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Зеленский напомнил, что именно под предлогом "военных учений" Россия накапливала войска вокруг Украины, что привело к полномасштабной войне.

"Сейчас мы не можем исключить возможность того, что Америка может сказать ни Европе в вопросах, которые ей угрожают. Многие лидеры говорили о Европе, которая нуждается в собственной армии – армии Европы. Я действительно считаю, что время пришло – Вооруженные силы Европы должны быть созданы", – сказал Зеленский.

12 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что перспектива вступления Украины в НАТО является "непрактичной и маловероятной".

14 февраля глава Пентагона Пит Гегсет после встречи министров обороны НАТО назвал нереальными отправку американских солдат в Украину и ее вступление в НАТО. По его словам, это "реализм", который следует внести в дискуссию о возможных мирных переговорах с Россией.

В ответ на заявления министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Украина не будет отказываться от своего стратегического курса в НАТО.

Зеленский считает, что США пока не готовы обсуждать Украину в НАТО, потому что считают это эскалацией из РФ.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что россияне могут пойти наступлением в Польшу и страны Балтии.

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