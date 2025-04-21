Близько 3 тисяч обстрів за добу: Зеленський прокоментував Великоднє 'перемирʼя' від росіян і розповів, якими будуть дії ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом доби російські війська 2935 разів порушили обіцяне "великоднє перемир’я". "Загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за цю добу — 2935".

Про це він повідомив після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами глави держави, найбільша кількість обстрілів та штурмів припала на Покровський напрямок. Крім того, "повна тиша", яку обіцяла Росія, не спостерігалася й на Курському напрямку.

Президент уточнив, що протягом доби відбулося 96 штурмових атак з боку росіян, 1882 обстріли українських позицій, з яких 812 — із застосуванням важкого озброєння. Також зафіксовано понад 950 випадків використання FPV-дронів.

"Москві не вистачило цього дня, аби відповісти на нашу ініціативу про повне припинення вогню на 30 днів після Великодня. Не відреагували й на пропозицію хоча б утриматися від атак по цивільній інфраструктурі — ані ракетами, ані дронами".

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Президент підкреслив, що українська відповідь залишатиметься "дзеркальною": "На тишу — тиша. На удари — захист і наші удари. Бо дії завжди говорять більше, ніж слова".

Ввечері 19 квітня після наради з головнокомандувачем ЗСУ Зеленський наголосив, що заявлене Росією "великоднє перемир’я" не стосується Курської та Бєлгородської областей, а також не дотримується на низці напрямків на лінії фронту.

Також він закликав Росію погодитись на продовження обмеження на далекобійну зброю ще на 30 діб — адже навіть попри постійні атаки з боку РФ, під час "перемир’я" не було жодної повітряної тривоги.

Нагадаємо, ми вже писали, які заяви озвучив Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки.

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