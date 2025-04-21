Украину накрыла мощная магнитная буря шестого уровня: прогноз магнитных бурь на 21 апреля

В понедельник, 21 апреля, ожидается рост активности — К-индекс достигнет отметки 6, что означает возврат сильной магнитной бури с потенциальным негативным влиянием на самочувствие и качество связи. Геомагнитная активность определяется по шкале от 0 до 9 по планетарному К-индексу. Если показатель достигает отметки 5 или превышает ее, это считается началом сильной магнитной бури, которая может влиять как на технические системы, так и на здоровье людей.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC). Ученые отмечают, что магнитные бури возникают в результате выбросов солнечной энергии — мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос высвобождаются заряженные частицы. Когда они достигают магнитного поля Земли, наблюдается активность, которую и называют магнитной бурей. Ее уровень оценивается с помощью К-индекса: незначительные колебания до 4 обычно остаются незаметными, тогда как значения от 5 и выше сигнализируют реальное влияние на человека и технологии. При особо высоких показателях возможны даже нарушения в работе спутниковых систем.

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Для многих людей магнитные бури могут являться серьезным испытанием. Изменения атмосферного давления могут вызвать головную боль, повышенную усталость и раздражительность. Специальных медицинских средств от воздействия бурь не существует, однако соблюдение привычного режима дня, полноценный сон, сбалансированное питание и избегание стрессов могут значительно облегчить состояние. Следует уменьшить потребление кофе, алкоголя, жирной или острой пищи, пить больше воды или травяных напитков. Полезны также прогулки на свежем воздухе, умеренная физическая активность и теплая ванна вечером для расслабления. Людям с хроническими заболеваниями в такие дни следует особенно внимательными к своему самочувствию и всегда иметь при себе необходимые лекарства.

В заключение важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут меняться достаточно оперативно — информация обновляется каждые три часа. Поэтому рекомендуется регулярно проверять текущие данные, чтобы заранее подготовиться к возможному воздействию солнечной активности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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