Україну накрила потужна магнітна буря шостого рівня: прогноз магнітних бур на 21 квітня

У понеділок, 21 квітня очікується зростання активності — К-індекс досягне позначки 6, що означає повернення сильної магнітної бурі з потенційним негативним впливом на самопочуття та якість зв’язку. Геомагнітна активність визначається за шкалою від 0 до 9 за планетарним К-індексом. Якщо показник досягає позначки 5 або перевищує її — це вважається початком сильної магнітної бурі, яка може впливати як на технічні системи, так і на здоров’я людей.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC). Науковці зазначають, що магнітні бурі виникають внаслідок викидів сонячної енергії — потужних спалахів на Сонці, під час яких у космос вивільняються заряджені частинки. Коли вони досягають магнітного поля Землі, спостерігається активність, яку і називають магнітною бурею. Її рівень оцінюється за допомогою К-індексу: незначні коливання до 4 зазвичай залишаються непомітними, тоді як значення від 5 і вище сигналізують про реальний вплив на людину та технології. При особливо високих показниках можливі навіть порушення у роботі супутникових систем і виникнення полярного сяйва.

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Для багатьох людей магнітні бурі можуть бути серйозним випробуванням. Зміни атмосферного тиску можуть викликати головний біль, підвищену втому та дратівливість. Спеціальних медичних засобів від впливу бур не існує, однак дотримання звичного режиму дня, повноцінний сон, збалансоване харчування та уникнення стресів можуть значно полегшити стан. Варто зменшити споживання кави, алкоголю, жирної чи гострої їжі, пити більше води або трав’яних напоїв. Корисними будуть також прогулянки на свіжому повітрі, помірна фізична активність та тепла ванна ввечері для розслаблення. Людям із хронічними захворюваннями в такі дні слід бути особливо уважними до свого самопочуття та завжди мати при собі необхідні ліки.

На завершення важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися досить оперативно — інформація оновлюється кожні три години. Тому рекомендується регулярно перевіряти актуальні дані, щоб заздалегідь підготуватися до можливого впливу сонячної активності.

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