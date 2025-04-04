Ожидается красный уровень: прогноз магнитных бурь на 5 апреля.

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, поэтому некоторые люди испытывают головную боль, усталость и стресс. Геомагнитная активность оценивается по планетарному К-индексу от 0 до 9. Если показатель достигает 5 и более – это сильная магнитная буря.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в субботу, 5 апреля, также ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень). Следует помнить, что прогнозы могут корректироваться, ведь данные обновляются каждые три часа.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря возникает из-за вспышек на Солнце, во время которых выделяется большое количество энергии. Заряженные частицы (протоны и электроны) устремляются к Земле, где при взаимодействии с магнитосферой образуют бури. Мощность магнитных бурь определяется К-индексом: показатель от 1 до 4 означает слабую активность, а индекс от 5 и выше свидетельствует о сильной буре.

Во время магнитных бурь высокого уровня возможны сбои в работе спутников, сотовой связи и радиочастот. Также на больших широтах могут наблюдаться полярные сияния.

Как магнитные бури оказывают влияние на здоровье?

Изменения атмосферного давления во время магнитных бурь могут вызвать головную боль, усталость и раздражительность. Специальных лекарств против бур нет, но привычные средства могут помочь уменьшить симптомы.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Соблюдайте режим дня и полноценно высыпайтесь.

Употребляйте здоровую пищу, избегайте острого, соленого, жирного и алкоголя.

Пейте больше воды и травяные чаи.

Прогулки на свежем воздухе помогут улучшить состояние, но избегайте палящего солнца.

Легкие физические упражнения придадут бодрости.

Избегайте стрессов и конфликтов.

Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь при себе необходимые лекарства.

Утром полезен контрастный душ, вечером – теплая ванна для расслабления.

Следуя этим советам, вы сможете легче пережить периоды магнитных бурь.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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