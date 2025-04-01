Армия РФ атаковала Запорожье: разрушены жилые дома, погибли и ранены (фото)

31 марта российские войска обстреляли гражданские объекты в одной из прифронтовых общин Запорожской области. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он отметил, что обстрел разрушил и повредил жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. По предварительной информации, под завалами может находиться женщина. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Впоследствии стало известно, что в результате удара погибла 66-летняя женщина. Также ранены два человека: 46-летняя женщина и 57-летний мужчина.

Позже Федоров сообщил, что количество раненых выросло до пяти. За медицинской помощью обратились также 47-летняя женщина, 74-летняя и 50-летний мужчина.

Спасательные службы продолжают работу на месте трагедии.

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