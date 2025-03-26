РФ завдала наймасованішого удару шахедами по Кривому Рогу: наслідки атаки (відео)

У ніч на середу, 26 березня, російські дрони атакували Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, спричинивши кілька загорянь. У результаті удару були пошкоджені адміністративна будівля, склади, підприємство та автомобілі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що усі пожежі вже загасили. Постраждалих немає. Загалом цієї ночі, перед 26 березня, сили ППО знищили 12 ворожих дронів над регіоном.

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Очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що ця атака дронами стала наймасованішою для міста від початку повномасштабної війни. Він також повідомив, що у Кривому Розі пошкоджено, зокрема, будівлю пожежної частини.

Раніше Вілкул повідомив, що в ніч на 26 березня під час російської атаки дронами-камікадзе у Кривому Розі зафіксували близько 15 вибухів. Також він зазначив, що місто зазнало серйозних руйнувань.

Нагадаємо, у ніч на 25 березня російські безпілотники атакували Запорізьку та Полтавську області. В результаті атаки зайнялись пожежі, було поранено четверо людей.

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