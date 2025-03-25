Армія РФ атакувала Запоріжжя та Полтавщину: зайнялись пожежі на підприємстві, є поранені (фото)

У ніч на 25 березня російські безпілотники атакували Запорізьку та Полтавську області. В результаті атаки зайнялись пожежі, було поранено четверо людей.

Запорізька область

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram, у Запорізькому районі внаслідок удару "Шахедами" поранення отримали 58-річна жінка та 30-річний чоловік. В одному із сіл частково зруйновано приватний будинок, пошкоджено господарські споруди та автомобіль. Постраждалим надали допомогу на місці, госпіталізації вони відмовилися.

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Полтавська область

За даними в.о. голови ОВА Володимира Когута, пізно ввечері 24 березня та вночі 25 березня сили ППО відбивали атаку ворожих безпілотників. Уламки збитих дронів впали на території підприємства в Миргородському районі, спричинивши пожежу. Вогонь оперативно загасили рятувальники ДСНС.

Унаслідок інциденту постраждали двоє працівників підприємства: одного госпіталізували, іншому надали допомогу на місці.

Нагадаємо, вранці 21 березня армія РФ атакувала Одесу та Запоріжжя дронами.

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