Процедура оформления паспорта за границей для мужчин в возрасте 18-60 лет была упрощена: подробности

Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок автоматической верификации данных о призывниках, военнообязанных и резервистах. Нововведения упрощают процедуру оформления паспортных документов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко, новые правила предусматривают, что находящимся за рубежом мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет больше не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для получения паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

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Теперь работники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять статус военного учета непосредственно в реестре. При отсутствии данных их будут вносить автоматически, а мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме.

Кроме того, для получения паспорта больше не потребуется прохождение медицинской комиссии. После завершения всех процедур украинец получит заказанный документ в установленные сроки.

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