ВЛК-2025: какие изменения ждут военнообязанных с 1 апреля

С 1 апреля постановления ВЛК будут оформляться в электронном формате, но по желанию военнообязанные смогут получить заключение в бумажном виде. Министерство обороны Украины внедряет электронный кабинет для работников военно-врачебных комиссий.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет ТСН. Теперь все выводы ВЛК после осмотров будут оформляться исключительно в электронной форме через медицинскую информационную систему ВСУ.

Такое нововведение позволит военнообязанным не посещать ТЦК с бумажным постановлением о годности или непригодности к службе. Информация в электронном формате будет сразу попадать в реестр "Оберег" и будет доступна в системе "Резерв+".

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"В настоящее время налажено полное электронное взаимодействие между кабинетом ВЛК, „Оберегом" и „Резерв+". Вы сможете увидеть свой статус по медицинской части сразу в приложении „Резерв+", без необходимости носить бумажные документы", — отметила Черногоренко.

Ранее изданные документы будут оставаться в силе. Также военнообязанные, которые захотят получить заключение ВЛК в бумажном формате, получат такую возможность.

Даже после 1 апреля, если человек желает получить на руки вывод ВЛК, мы предоставляем такую опцию. Распечатываем бумажный аналог цифрового документа. Это не создает никаких проблем. Если речь идет о свидетельстве по поводу непригодности к военной службе, вывод утверждается центральной или областной ВЛК, после чего по желанию гражданина выдается бумажный экземпляр", — добавила замминистра.

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