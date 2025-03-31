В Украине появились новые автомобильные номера: что они означают

В Украине все чаще можно увидеть автомобили с номерными знаками серии "DI". Такие регистрационные номера выдаются владельцам транспортных средств (ТС), которые осуществляют перерегистрацию авто через мобильное приложение Дія.

В то же время получение номеров этой серии не является обязательным – по желанию водители могут оставить свои предыдущие знаки. Как отметили в сервисе Дія, подать заявку на получение услуги можно несколькими способами, а именно:

лично;

через уполномоченного представителя;

заполнив заявление на получение услуги онлайн по ссылке.

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"Регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий осуществляются в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины, центрах предоставления административных услуг, в результате чего заявитель получает свидетельство о регистрации транспортного средства, номерных знаков или учетную карточку и номерные знаки для разовых поездок", – говорится на официальном сайте Дії.

По данным сайта avtosota, перерегистрация транспортного средства через действие обойдется в 1 105 гривен. В эту сумму входит:

стоимость бланка свидетельства;

стоимость новых номеров.

"Дополнительно нужно будет оплатить услуги почты за доставку номерных знаков и техпаспорта. Что увеличивает общую стоимость примерно до 1 500 грн", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что жители Черкасской области могут управлять автомобилями с номерными знаками, содержащими "стильное" сочетание букв "DI....IA". Дело в том, что код "IA" закреплен именно за этим регионом. А в комбинации с серией "DI" образуется надпись, которую можно прочитать как Дія.

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