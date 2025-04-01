Кто может получить статус одинокого пенсионера и на какие выплаты рассчитывать

Пенсионеры, проживающие в одиночестве и нуждающиеся в постороннем уходе, имеют возможность получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривны. Однако для назначения этой надбавки необходимо соответствовать определенным критериям.

Одинокие пенсионеры получают доплату в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. В 2024 году эта сумма составляет 2 361 гривну, сообщает "24 Канал".

Для получения финансовой помощи пенсионер должен соответствовать следующим требованиям:

возраст от 80 лет и более;

проживание в одиночестве;

необходимость в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

получение пенсии по возрасту.

Стоит отметить, что пенсионеры, которые получают выплаты в связи с инвалидностью, не имеют права на эту доплату.

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Потребность в постороннем уходе должна быть официально удостоверена медицинским заключением и надлежащим образом документально оформлена.

Как оформить доплату к пенсии

Для оформления доплаты следует обратиться с заявлением в Пенсионный фонд или органы социальной защиты. Вместе с заявлением необходимо подать следующие документы:

заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода;

паспорт;

идентификационный код

Отметим, что требования по оформлению доплаты определены Законом Украины №646-IX от 2 июня 2020 года.

Ранее мы рассказывали, что пенсионеры могут получить доплату до 10 тыс. грн.

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