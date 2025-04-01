Хто може отримати статус самотнього пенсіонера та на які виплати розраховувати

Пенсіонери, які проживають на самоті та потребують стороннього догляду, мають можливість отримувати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 944 гривні. Однак для призначення цієї надбавки необхідно відповідати визначеним критеріям.

Самотні пенсіонери отримують доплату в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. У 2024 році ця сума складає 2 361 гривню, повідомляє "24 Канал".

Для отримання фінансової допомоги пенсіонер повинен відповідати наступним вимогам:

вік від 80 років і більше;

проживання на самоті;

необхідність у постійному сторонньому догляді через стан здоров’я;

отримання пенсії за віком.

Варто зазначити, що пенсіонери, які отримують виплати у зв’язку з інвалідністю, не мають права на цю доплату.

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Потреба у сторонньому догляді повинна бути офіційно засвідчена медичним висновком та належним чином документально оформлена.

Як оформити доплату до пенсії

Для оформлення доплати слід звернутися із заявою до Пенсійного фонду або органів соціального захисту. Разом із заявою необхідно подати такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді;

паспорт;

ідентифікаційний код.

Зазначимо, що вимоги щодо оформлення доплати визначені Законом України №646-IX від 2 червня 2020 року.

Раніше ми розповідали, що пенсіонери можуть отримати доплату до 10 тис. грн.

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