Ляшко сообщил о снижении цен на медикаменты: что станет дешевле

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в апреле цены более чем на 100 лекарств будут снижены. Ляшко отметил, что после переговоров с украинскими производителями удалось достичь договоренностей о снижении цен более чем на 200 лекарственных средств.

Об этом он написал вечером 31 марта на своей странице в Facebook. На половину из них цены уже снижены, а по остальным препаратам – удешевление начнется в апреле.

"Среднее снижение составляет 17%, а диапазон колеблется от 10% до более чем 60%, в зависимости от конкретного препарата".

Читайте также: В Украине резко упали цены на популярный овощ: сколько сейчас стоит

В перечень вошли лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ОРВИ, заболеваний органов дыхания, нервной и эндокринной систем, а также дерматологических и желудочно-кишечных патологий, жаропонижающие средства.

Ляшко также напомнил, что с 1 марта были снижены цены на топ-100 наиболее популярных лекарств от ведущих украинских производителей на 30%.

Министр добавил, что продолжаются переговоры с производителями по дальнейшему расширению списка препаратов по сниженным ценам.

"Мы работаем над прозрачностью ценообразования и обеспечением честной конкуренции на фармацевтическом рынке, чтобы каждый пациент мог приобрести лекарства по доступной цене", - подчеркнул Ляшко.

Обновленный перечень лекарственных средств, на которые снижены цены, размещен на официальном сайте Минздрава.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие три популярных продукта в Украине существенно подорожают перед Пасхой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!