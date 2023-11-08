Вчені визнали небезпеку препаратів для схуднення

Схуднути, усунути набряклість, покращити стан шкіри та позбутися целюліту без жорстких дієт і виснажливих фізичних навантажень - швидкодіючі ін'єкції для схуднення наразі популярні не лише серед пацієнтів із ожирінням та діабетомом, а й поміж голлівудських зірок, спортсменів, політиків та інших відомих людей.

Схуднути, усунути набряклість, покращити стан шкіри та позбутися целюліту без жорстких дієт і виснажливих фізичних навантажень - швидкодіючі ін'єкції для схуднення наразі популярні не лише серед пацієнтів із ожирінням та діабетомом, а й поміж голлівудських зірок, спортсменів, політиків та інших відомих людей.

Обираючи "легкий шлях" у питаннях схуднення, можна "натрапити на вовка" : стати залежним від препаратів і отримати серйозні проблеми з травленням - від паралічу шлунка та панкреатиту до непрохідності кишківника.

За результатами нещодавнього дослідження канадських учених, такі популярні препарати для схуднення як Wegovy, Ozempic, Saxenda та Victoza, можуть викликати незворотні проблеми зі здоров'ям. Що слід знати про новомодні препарати для схуднення, перш ніж зважитися на ін'єкції?

Ліки для схуднення небезпечні для життя?

Популярні препарати для схуднення, такі як Wegovy, Ozempic, Saxenda та Victoza, можуть викликати серйозні проблеми з травленням - параліч шлунка, панкреатит та непрохідність кишківника, - цього висновку дійшли канадські вчені в нещодавньому дослідженні.

Наприклад, у 1% людей, які приймали Ozempic, було діагностовано параліч шлунка. При цьому саме цей препарат викликав найбільшу залежність: наразі його вживають десятки мільйонів людей у ​​всьому світі.

Епідеміолог, автор дослідження Мах'яр Етмінан вважає, що навіть показник 1% у співвідношенні мільйонів людей, – це питання ризику здоров'я десятків тисяч людей:

"Знаєте, коли мільйони людей використовують ці ліки, ризик 1% - це питання здоров'я багатьох людей, які можуть зазнати цих побічних дій", - заявив лікар Етмінан.

Автори дослідження також відзначають: побічні ефекти від цих препаратів не є легкими та найчастіше потребують медичної допомоги. Наприклад, непрохідність кишківника потребує невідкладної медичної допомоги.

Про що говорять дані страхових претензій пацієнтів

В інструкціях препаратів Ozempic, Wegovy та Saxenda передбачена інформація про безліч серйозних побічних ефектів, серед яких:

запалення підшлункової залози;

проблеми із жовчним міхуром;

закупорка кишківника;

проблеми з нирками;

алергічні реакції;

прискорене серцебиття;

суїцидальні думки.

На етикетках також зазначено, що найпоширенішими побічними ефектами є нудота, блювання та запор. Вони також застерігають від прийому цих ліків людей із певними типами спадкового раку щитовидної залози в анамнезі. Для дослідження цих препаратів канадські вчені з Університету Британської Колумбії проаналізували випадкову вибірку із 16 мільйонів страхових претензій бази даних рецептурних ліків, що охоплює близько 93% усіх амбулаторних рецептів у США. Позови були подані у період з 2006 по 2020 рік.

Дослідники шукали пацієнтів, яким назначали два ін'єкційні препарати - семаглутид та ліраглутид. Обидва препарати відносяться до класу агоністів GLP-1 та уповільнюють проходження їжі через шлунок.

Препарати із цими діючими речовинами можуть допомогти людям з діабетом контролювати рівень цукру в крові та нормалізувати вагу.

У 2021 році Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило семаглутид для людей, які страждають ожирінням, однак без діабету:

препарат продається під торговою маркою Ozempic, коли його призначають при діабеті, та Wegovy, коли призначають для зниження ваги.

Ліраглутид був схвалений FDA як засіб для зниження ваги з 2014 року. Коли його призначають при діабеті, йдеться про препарат Victoza, для контролю ваги призначають Saxenda.

Проте ще до того, як ліки для схуднення офіційно з'явилися на ринку, лікарі помітили їх переваги та почали виписувати не за призначенням пацієнтам із зайвою вагою.

Ozempic, Saxenda та Contrave: статистика побічних ефектів

Проаналізувавши дані пацієнтів, дослідники виявили, що у людей, які приймали Ozempic та Saxenda, ймовірність розвитку серйозних проблем зі шлунком та кишківником була набагато вищою, ніж у тих, хто приймав Contrave. Частота нових випадків паралічу шлунка склала приблизно 1% у групі, яка приймала Ozempic, близько 0,7% випадків були у тих, хто приймав Saxenda, і приблизно 0,3% випадків паралічу шлунка спостерігалася у пацієнтів, які приймали Contrave.

Це означає, що у людей, які приймали Ozempic та Saxenda, ймовірність розвитку паралічу шлунка була в 3 рази вищою, ніж у тих, хто приймав Contrave.

У групі, яка приймала Ozempic, не було відзначено непрохідність кишківника, проте дослідження виявило частоту виникнення 0,8% у людей, які приймали Saxenda та 0,17% випадків у тих, хто приймав Contrave. Тобто непрохідність кишківника була в 4 рази більша у тих, хто приймав Ozempic та Saxenda порівняно з Contrave.

Що стосується панкреатиту, частота розвитку панкреатиту у людей, які приймали Ozempic, склала 0,5%, ризик - 0,8% у людей, які приймали Saxenda і 0,01% - у тих, хто приймав Contrave, що є більш ніж дев'ятиразовим збільшенням.

Дослідники також вивчили ризик розвитку захворювань жовчовивідних шляхів, однак суттєвих відмінностей між препаратами не виявили.

Підсумки дослідження: наскільки точні дані

Підсумовуючи дослідження ін'єкційних препаратів для схуднення, вчені дійшли таких висновків:

Серед 600 пацієнтів, які приймали Ozempic , було 4 випадки паралічу шлунка, 2 випадки панкреатиту, відсутність кишкової непрохідності та у 5 розвинулося захворювання жовчовивідних шляхів.

, було 4 випадки паралічу шлунка, 2 випадки панкреатиту, відсутність кишкової непрохідності та у 5 розвинулося захворювання жовчовивідних шляхів. У групі з 4400 осіб, які приймали Saxenda , було 66 випадків паралічу шлунка, 73 випадки непрохідності кишківника, 71 випадок панкреатиту та 162 випадки захворювання жовчовивідних шляхів.

, було 66 випадків паралічу шлунка, 73 випадки непрохідності кишківника, 71 випадок панкреатиту та 162 випадки захворювання жовчовивідних шляхів. У групі приблизно 650 осіб, які приймали Contrave: 3 випадки паралічу шлунка, 2 випадки непрохідності кишківника, 1 випадок панкреатиту та 16 випадків захворювань жовчовивідних шляхів.

При цьому експерти зазначають: дослідження має спостережний характер, тому воно не може точно стверджувати, що ліки викликали стан, який був діагностований у людей.

"Наприклад, у людей з діабетом вже підвищений ризик гастропарезу, панкреатиту та захворювань жовчовивідних шляхів", - говорить один із дослідників, студент-медик, який вивчає побічні ефекти лікарських засобів, Мохіт Содхі.

Експерти, які не брали участь у дослідженні, заявили, що воно було проведено добре, проте має деякі обмеження:

"Хоча агоністи GLP-1 добре переносяться, частота серйозних побічних ефектів низька. Наприклад, панкреатит є відомим побічним ефектом цих препаратів у пацієнтів із діабетом 2-го типу", - стверджує молекулярний фармаколог з Університету Аделаїди в Австралії Ян Масгрейв.

Тому поки неможливо точно стверджувати, чи очікує цей побічний ефект у здорових пацієнтів, які приймають ці препарати для зниження ваги, - наголошує вчений. Проте, за словами експерта, результати дослідження є цінним внеском для лікарів та пацієнтів.

Як коментують дослідження виробники ліків?

Компанія Novo Nordisk - виробник препаратів Ozempic та Saxenda, заявила, що забезпечує безпеку та ефективність усіх своїх препаратів з діючою речовиною GLP-1. Тут вважають, що дослідження обмежене, оскільки у ньому не враховано основних показань до прийому даних препаратів.

"Ми рекомендуємо пацієнтам приймати ці ліки за конкретними показаннями та під наглядом лікаря. Рішення про лікування має прийматись спільно з медичним працівником, який зможе оцінити доцільність використання GLP-1 на основі оцінки індивідуального медичного профілю пацієнта", - заявили в компанії.

Тим часом дослідники рекомендують регулюючим органам та виробникам ліків оновити попереджувальні етикетки для своїх продуктів, які нині не включають ризик гастропарезу – паралічу шлунка.

"Це важлива інформація, яку мають знати пацієнти, щоб вони могли своєчасно звернутися за медичною допомогою та уникнути серйозних наслідків", - впевнений Содхі.

Вчені сподіваються, що їх дослідження допоможе людям більш усвідомлено приймати рішення щодо використання подібних препаратів. Вони стурбовані тим, що ці ліки часто приймають люди не за призначенням, щоб без зусиль скинути вагу. Це може призвести до серйозних побічних ефектів, включаючи залежність та небезпечні для життя порушення ШКТ.

Тим не менш, ін'єкційні препарати для схуднення, такі як Wegovy, Ozempic, Saxenda та Victoza, сьогодні на піку популярності. У гонитві за стрункістю й бажанням якнайшвидше схуднути, багато людей вдаються до цих засобів, не замислюючись про наслідки.