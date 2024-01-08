Вчені не знайшли зв'язок між вживанням кави та раком

Кава - один із найсуперечливіших напоїв, який часто стає темою дискусій та наукових досліджень. Любителі кофеїну можуть бути спокійні – напій ніяк не впливає на розвиток колоректального та інших видів раку шлунково-кишкового тракту. Цього висновку дійшли китайські вчені після аналізу біобанка даних.

Довгий час вчені вважали, що аполіпопротеїн B - так званий носій "шкідливого холестерину", який викликає закупорку кровоносних судин, безпосередньо пов'язаний із вживанням кави. Однак останні дослідження приємно здивували вчених – напій ніяк не впливає на онко, навіть навпаки – може бути корисним.

Кава - не ворог: китайські вчені спростували шкоду кави

До сьогодні вчені керувалися кількома дослідженнями, які нібито підтверджували, що вживання кави впливає на розвиток раку шлунково-кишкового тракту. Дослідники аргументували свої висновки тим, що напій впливає на рівень ендогенного білка аполіпопротеїну B, пов'язаного з підвищенням ризику колоректального раку на 19% та раком ШКТ – на 39%.

Однак нове дослідження китайських учених Кафедри гастроентерології Першої лікарні Китайського медичного університету спростувало дані про вплив кави на розвиток колоректального раку та раку шлунково-кишкового тракту.

Дослідники не виявили причинно-наслідкового зв'язку між вживанням напою та раком ШКТ. Експерти провели рандомізований аналіз споживання кави та аполіпопротеїну B, використавши дані Британського біобанку колоректального раку та раку ШКТ з біобанку FinnGen.

Для встановлення причинно-наслідкових зв'язків, гастроентерологи та науковці Першої лікарні Китайського медичного університету на чолі з доктором медичних наук Мінлян Фен, використали метод менделівської рандомізації.

Аполіпопротеїн B може стати ефективним біомаркером

Автори дослідження дійшли висновку, що рівень аполіпопротеїну B "тісно пов'язаний із високим ризиком розвитку колоректального раку". Однак дослідники не змогли виявити будь-які переконливі докази, які пов'язують споживання кави з раком шлунка, колоректального раку чи раку стравоходу.

Результати дослідження показали: аполіпопротеїн B може бути корисним біомаркером для скринінгу та профілактики колоректального раку. Автори заявили про відсутність конкуруючих інтересів та основним обмеженням свого дослідження вважають наглядовий характер аналізу даних.

Зазначимо, ще одне велике дослідження від каліфорнійських учених, у якому взяло участь понад 5100 чоловіків і жінок, показало: кава, незалежно від рівня кофеїну в напої, пов'язана з нижчим ризиком розвитку колоректального раку.

"Ми виявили, що вживання кави пов'язане з нижчим ризиком розвитку колоректального раку, і чим більше кави споживається, тим нижчий ризик", - відзначив головний автор дослідження та директор Комплексного онкологічного центру USC Norris Стівен Грубер.

Як би не демонізували один із найпопулярніших напоїв у світі, вчені все частіше сходяться на думці, що кава має корисні, антиоксидантні властивості. Нове дослідження китайських учених вкотре підтверджує: кофеїн не пов'язаний із ризиком виникнення раку ШКТ, що спростовує кілька інших наукових досліджень про зв'язок кави з раковими захворюваннями.