Вчені пропонують лікувати запалення кишківника психотерапією

Хвороба Крона та неспецифічний виразковий коліт - два найбільш поширені та загадкові захворювання кишківника, які офіційно вважаються невиліковними. Сучасна медикаментозна терапія може лише зупинити запалення, однак при порушенні дієти та способу життя, захворювання знову відновлюється.

Британські вчені знайшли зв'язок між запальними захворюваннями кишківника та психічним здоров'ям. Психотерапія може значно зменшити запалення та сприяти тривалій ремісії, – упевнені дослідники. Експерти рекомендують підключати до медикаментозного лікування роботу психолога.

Психічне здоров'я впливає на кишківник

Сучасні методи лікування запальних захворювань кишківника ефективні, однак вони мають багато побічних ефектів та не гарантують повне одужання. За даними нового мета-аналізу 2024, психологічні методи лікування не лише покращують настрій пацієнтів із захворюваннями кишківника, а й зменшують запалення та характерні біомаркери.

Дослідники Інституту психології, психіатрії та неврології при Королівському коледжі Лондона проаналізували 3 науково-обґрунтовані методи психотерапії, яку застосовували у комплексній терапії запальних захворювань кишківника.

когнітивно-поведінкову терапію;

терапію прийняття та зобов'язань;

зниження стресу з урахуванням усвідомленості.

Усі три підходи призвели до більш ефективного зменшення запалення (18%) кишківника порівняно з антидепресантами та фізичними вправами.

"Зменшилися не лише загальні маркери запалення, ми також виявили покращення в біомаркерах, які показують активність запального захворювання кишківника", - стверджує провідна авторка дослідження, аспірантка Інституту психіатрії, психології та неврології при Королівському коледжі Лондона Наташа Сітон.

Після психотерапії аналізи показали зниження рівня С-реактивного білка та фекального кальпротектину. Відомо, що рівень цих білків підвищується при запаленні. Це означає, що психотерапія може забезпечити пацієнтам додаткове лікування в комплексі з ліками, – припускають автори.

Депресія та тривога посилюють захворювання кишківника

Нове дослідження британських учених включає 28 рандомізованих контрольованих досліджень за участю 1789 осіб. За даними авторів дослідження, депресія й тривога збільшують ризик загострень, госпіталізації, посилення терапії та навіть хірургічного втручання при запальних захворюваннях кишківника.

"Дослідження показують, що люди, які живуть із колітом або хворобою Крона, можуть вдвічі частіше відчувати проблеми з психічним здоров'ям, ніж населення в цілому", - зазначає директорка британської організації Crohn's & Colitis UK, яка займається хворобою Крона та виразковим колітом, Рут Вейкман.

За словами дипломованої психологині, лікарки Одрі Танг, медикаментозного лікування недостатньо для одужання пацієнтів із ЗЗК:

"Медикаментозна терапія може зменшити фізичні симптоми захворювання, однак цього недостатньо для гарного самопочуття. Нам необхідно покращити нашу розумову та емоційну підготовку, щоб по-справжньому відчути себе краще", - наголосила експертка.

Вісь кишківник-мозок

Провідна авторка дослідження Наташа Ситон вважає, що зв'язок між психічним здоров'ям та кишківником виникає з двох основних причин:

"По-перше, ми знаємо, що мозок може регулювати певну активність імунної системи та нашого кишківника. Поліпшення настрою може бути пов'язане з активністю мозку, яка сприяє зменшенню запалення. По-друге, коли у людей покращується психічне здоров'я, вони можуть краще керувати своїм фізичним здоров'ям", - стверджує Сітон.

На думку дослідниці, спосіб життя впливає на роботу нашої імунної системи та рівень запалення в організмі. Експертка також зазначає: необхідні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, який із цих механізмів є домінантним. Можливо, вони діють у тандемі, – додає Сітон.

Враховуючи взаємозв'язок між активністю запальних захворювань кишківника та настроєм, корекція психічного здоров'я має бути пріоритетною при терапії, – пишуть автори дослідження.

Психотерапія може принести додаткову користь для зниження рівня запалення та, можливо, дозволить знизити кількість лікарських засобів при лікуванні. Експерти пропонують включити психологічну терапію до протоколів лікування запальних захворювань кишківника. Дослідники впевнені, що це ефективний і безпечний підхід.