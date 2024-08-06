У Німеччині почала роботу українська медична скрінінгова платформа CheckEye: подробиці

Українська медична платформа CheckEye, яка виявляє ознаки діабетичної ретинопатії за допомогою штучного інтлекту (ШІ), стала частиною Gesundheitskiosk24 від Aspilos GmbH – інноваційної концепції, яка забезпечує перевірку стану здоров’я, наприклад аналіз крові чи вітамінів, з результатами, що з’являються на мобільному телефоні протягом 24 годин.

Співпраця почалась з міста Хейдельберг у Німеччині, і незабаром послуги Gesundheitskiosk24 будуть доступні по всій країні. CheckEye ідеально доповнила лінійку продуктів, додавши потужний інструмент масового скринінгу розповсюдженого ускладнення важкої хвороби.

"Вихід української ШІ платформи на ринок медичних послуг Західної Європи є фактичним визнанням високої конкурентної спроможності симбіозу українських медичних та ІТ галузей. Базуючись на позитивному досвіді в Україні (майже 4 тисячі людей пройшли скринінг, точність якого склала понад 93%), ми плануємо надати спільно з платформою Gesundheitskiosk24 можливість доступу до скринінгу мільйонам людей у Німеччині", – сказав засновник CheckEye Кирило Гончарук.

Сьогодні медична платформа CheckEye працює на двох алгоритмах ШІ та дозволяє швидко, точно та порівняно дешево виявляти ознаки діабетичної ретинопатії, що робить її унікальним інструментом масового скринінгу. Платформа поєднує експертизу фахівців Інституту очних хвороб ім. В. П. Філатова та ІТ команди CheckEye.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як штучний інтелект впливає на медицину.

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