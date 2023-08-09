10 найрозумніших порід собак, які чудово ладнають з людиною

Собаки – відмінні компаньйони для людини, тому що вони вірні, лагідні та слухняні. Деякі демонструють екстраординарні здібності до навчання.

Видання Sante Plus запропонувало рейтинг найрозумніших порід собак. До прикладу, простою голосовою командою бордер-коллі може зібрати тварин, які розбіглися, і привести їх у загін. Золотистий ретривер всього за два роки навчання засвоює понад 50 основних команд, що полегшують повсякденне життя слабозорого або людини з інвалідністю.

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Малінуа та німецька вівчарка більш ефективні у виявленні вибухонебезпечних предметів, пошуку зниклих безвісти чи нейтралізації зловмисника на вимогу. Ці породи, які переважно залучаються для службової діяльності, розумніші за бішона, який становить вам компанію, або французького бульдога, який хропе у вас у ногах.

Бордер-Колі

Бордер-коллі – найрозумніша порода, відома людині, вважають французькі науковці. Собака на прізвисько Чейзер з Південної Кароліни, США, може розпізнавати до 1000 слів.

Німецька вівчарка

Німецькі вівчарки відрізняються високим рівнем концентрації, здатністю та готовністю підкорятися і хорошим захисним інстинктом. Саме з цієї причини вони перебувають у пошуково-рятувальних загонах та з людьми з обмеженими можливостями. І не дарма! Вони вміють оцінювати складні ситуації та приймати правильні рішення.

Пудель

Хоча пуделі досить обережні, вони відрізняються чудовим емоційним та когнітивним інтелектом. Вони також легко піддаються дресируванню. Пуделі полюбляють складні завдання.

Австралійська вівчарка

Ці собаки дуже мотивовані і потребують постійної стимуляції. Саме тому їх завжди корисно зайняти.

Ротвейлер

Ці собаки дуже кмітливі, пильні і непохитно віддані. Вони не бояться захищати свою родину. Вони часто виступають у ролі поліцейських, розшукових та сторожових собак.

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Папійон Континентальний той-спанієль

Це найменша порода собак, яка вирізняється своїм інтелектом. Їх характерне життєрадісне ставлення, і навіть здатність швидко вчитися.

Лабрадор ретривер

Собаки цієї породи насамперед відомі своєю самодисципліною. Їм цікаво вчитися у людей, спостерігаючи за ними та наслідуючи їх. На додачу до всього, у них відмінний нюх.

Шотландська вівчарка

Вони можуть вивчити нову звичку після кількох повторень. Вони мають здатність запобігати небезпеці, тому вони ідеальні сторожові пси.

Доберман

Добермани дуже витривалі собаки. Завдяки своїй настороженості вони ідеальні сторожові пси.

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Золотистий ретривер

Собак цієї породи розводили як компаньйонів на полюванні. Вони мають щире бажання подобатися людям, тому вони охоче виконують їхні команди. Ретривери швидко навчаються та є ідеальними помічниками для людей з обмеженими можливостями.

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