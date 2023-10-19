10 речей, які обов'язково повинні бути вдома, для залучення удачі та грошей

Люди здавна дотримуються різних прикмет та забобон. Ця особливість українського народу часто незрозуміла іноземцям.

Окрім звичайних заборон, таких як виносити сміття після заходу сонця, є й ті, які не застерігатимуть від бід, а залучатимуть удачу та щастя. Вважається, що деякі предмети декору та інтер'єру матимуть позитивну енергетику та притягуватимуть багатство та успіх.

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1. Підкова – потужний оберіг, який може захищати оселю від злих духів, а господарів – від негативу. Також ця річ приманює позитив та добробут.

Якщо ріжки будуть вниз, то невдача не зможе потрапити до вашого дому; якщо ріжки вгору – символ багатства та удачі.

2. Ключ – древній талісман, який стане символом багатства, удачі та щастя. Якщо ви почепите кілька ключів, то сила оберега тільки посилиться. Три ключі стануть символом вірної любові.

3. Кругле дзеркало у дерев'яній рамі вбирає позитивні хвилі та повертає, але примножуючи в кілька разів. Якщо у домі висить така річ, то й вся родина буде менше сваритися та будуть більш щасливими.

4. Воскова свічка – символ світла, мудрості та благополуччя. Завдяки цьому господарі будинку будуть мати успіх в усіх починаннях та щастя.

5. Бджола символізує удачу та багатство. Якщо у вас вдома з'явиться картина з бджолами, фігурки та магнітики з цими комахами, то кількість удачі та щастя в рази збільшиться. Також це налагоджує фінансовий потік.

6. Клубок червоних ниток наповнить дім затишком та удачею, оскільки є символом добробуту та залагодить грошові проблеми. Покладіть цю пряжу у гарний посуд та поставте у сервант або стелаж. На кожен день можна носити червону нитку на зап'ясті.

7. Дзвіночок, який висить біля дверей, є сильним оберегом від злих духів та нечисті. Їх мелодія накопичує у приміщенні позитив та приваблює удачу.

8. Монета – потужний талісман для багатства. Якщо мати амулет у вигляді жовтої монети, носити його з собою, то це притягуватиме фінансові пропозиції та гроші. Корисною буде поставити статуетку жаби, яка тримає у роті монету.

9. Жолудь – символ довголіття, родючості, здоров'я та духовної енергії. Покладіть вдома кілька жолудів, тоді вдома завжди буде атмосфера щастя та здоров'я.

10. Кришталеві фігурки. Цей камінь завжди символізував знання, чистоту думок та багатство, накопичує енергію.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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